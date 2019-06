Zona de trecere pe sub podul de la Tractorul nu va mai fi inundată

Descriere foto: ID: Compania Apa elimină „mica Veneţie“ de pe str. 13 Decembrie. Din canalizarea abia decolmatată au fost scoase rame de tablouri, mingi şi mult plastic; Sursa: bzb.ro; brasovmetropolitan.ro



Au început lucrările la un nou sistem de drenaj la „punctul critic” pasajul Făget. Conductele de canalizare din zona de sub pasajul CFR de pe 13 Decembrie, care preiau atât apele pluviale, cât şi apele menajere, au fost decolmatate, iar Compania Apa dă asigurări că de acum nu vor mai existat inundaţii pe acea porţiune de drum, la fiecare ploaie mai serioasă!



Zona de trecere pe sub podul de cale ferată a Bulevardului 13 Decembrie nu va mai fi inundată când va ploua mai mult. Odată cu lucrările de lărgire a străzii, Compania Apa a început intervenţiile pentru curăţarea conductelor de canalizare care preiau atât apele menajere din zonă cât şi pe cele pluviale şi a racordat canalul la o conductă mai mare, care va prelua surplusul de apă.



Constatare: vechea canalizare era de fapt blocată



„Odată cu lucrările derulate de primărie pentru modernizarea zonei şi amenajarea a încă două benzi de circulaţie, noi am lucrat la canalul menajer, pe care l-am curăţat şi l-am deblocat de toate obiectele pe care unii le aruncă în canalizări şi pe care nu am putut să le scoatem până acum. Aceste gunoaie obturau conducta şi creau presiune apei, făcând ineficiente gurile de scurgere a apelor pluviale, mai ales în situaţiile din ce în ce mai dese de ploi torenţiale. Pe lângă faptul că am desfundat şi curăţat colectorul, în acest moment facem o lucrare de conectare a lui cu o conductă de debit foarte mare, care va prelua cantităţile de apă foarte mari atunci când va fi cazul. Noi am făcut un bypass, o variantă prin care apa suplimentară care se acumulează este colectată de conducta de canalizare. Aflată sub presiune, o vom evacua prin noua conductă”, a explicat Teodor Sava, directorul de exploatare al Companiei Apa.



Din conductele decolmatate în zona str. 13 Decembrie, muncitorii au scos tot felul de obiecte care n-ar avea ce căuta într-o reţea de canalizare, spune reprezentantul Companiei Apa – de la rame de tablouri, la mingi şi mult plastic.



Pentru a se putea scoate gunoaiele din conducta de canalizare, Teodor Sava a spus că a fost nevoie de spargerea acesteia. De altfel, după ce au scos gunoaiele, reprezentantul Companiei Apa a afirmat că acestea erau principala cauză a inundaţiilor.



„Fiind obstrucţionate în mare parte, la fiecare ploaie mai serioasă conductele intrau sub presiune, iar apa refula şi se formau bălţile acelea, care erau ca spectacolul din Veneţia“, a mai explicat Teodor Sava.



După modelul aplicat la Stadionul Tineretului



Lucrările de cuplare au început vineri, iar în continuare se va monta şi conducta nouă de colectare a apelor pluviale la marginea de lângă bordură a străzii. „Vom avea guri de scurgere atât lângă pilonii podului, cât şi la rigolă. Acest fapt va asigura preluarea apelor în totalitate, aşa cum am făcut şi la giratoriul Mihai Viteazul cu Stadionului, unde de asemenea erau probleme mari la ploi torenţiale, care au dispărut odată cu devierea colectorului în pârâul Graft, care acum preia surplusul de debit”, a explicat Teodor Sava, directorul de exploatare al Companiei Apa.