Zona de taxi din Gara Brașov va fi resistematizată

Descriere foto: La Gara Brașov, va fi reorganizată zona de staţionare a taxiurilor, iar pentru a-i putea monitoriza pe taximetrişti vor fi instalate mai multe camere de supraveghere; Sursa: brasovmetropolitan.ro



Zona de taxi din Gara Brașov va fi resistematizată. Primăria promite că va face ordine și îi va monitoriza pe „taximetriștii-haiduci“ cu camera de luat vederi!





Gara Braşov este un loc în care unii taximetrişti fac regulile. Câțiva șoferi stau la pândă şi când văd un om care pare turist dezorientat îl întreabă dacă vrea un taxi. Gestul poate fi considerat inițial unul politicos. Însă acești călători trebuie să fie atenți pentru că, de multe ori taximetriștii le propun să „nu pornească ceasul”, adică să efectueze cursa la mica înțelegere. Iar suma pe care clientul o plătește în cele din urmă nu are nimic în comun cu tarifele practicate legal de taximetriști , ajungând ca o cursă să coste exagerat de mult.



De o experiență neplăcută au uneori parte și alți clienți: în momentul în care un călător, fie el turist, student sau braşovean vrea să ia un taxi de la Gară, omul merge în dreptul maşinii și întreabă dacă este liber. Dacă are noroc i se răspunde „Da” și este luat. Dacă nu, i se răspunde cu o întrebare: „Unde mergi?”. Dacă șoferului curios i se pare că este prea scurtă cursa îl expediază pe client, care merge la următoarea maşină, sperând ca scenariul să nu se repete și să dea de un taximetrist care își respectă meseria.



Acum, după mulţi ani de când au apărut aceaste probleme, Primăria Braşov a promis că va face ordine în zonă. Planul de combatere a „haiduciei” din staţia taxi de la Gara Mare a fost anunţat marţi de primarul Braşovului, George Scripcaru. Concret, acesta a precizat că va fi reorganizată zona de staţionare a taxiurilor, iar pentru a-i putea monitoriza pe taximetrişti vor fi instalate mai multe camere de supraveghere.



„Într-o săptămână vom finaliza sistematizarea zonei. Am discutat subiectul în Comisia de Circulaţie a municipiului Braşov. Plecând de la un incident recent, luni am avut discuţii cu reprezentanţii Poliţiei Braşov. Marţi, în Comisia de Circulaţie s-a analizat modalitatea de acces în zona Gării CFR Braşov, cu referire la taximetrie. Vom stabili câte taxiuri trebuie să fie acolo şi unde trebuie să stea. Practic, va fi o reorganizare. De asemenea, va exista un sistem de informare a clienţilor. Vom lua măsurile astfel încât acolo să se poată desfăşura taximetrie, nu haiducie, cum se întâmplă acum”, a declarat Primarul.



Conform planului Primăriei Brașov, noua staţie taxi va fi mai apropiată de Bulevardul Gării cu o delimitare foarte clară.



„Cei care nu vor respecta regulile vor fi sancţionaţi de Poliţia Municipiului Braşov sau Poliţia TF. Noi ne vom ocupa de sistematizarea zonei şi de extinderea sistemului de supraveghere video, care să fie focusat pe această activitate”, a avertizat George Scripcaru.



Reprezentanţii Primăriei Braşov au explicat că autorizaţia unui taximetrist poate fi anulată dacă şoferul în cauză este sancţionat de trei ori. De altfel, primarul George Scripcaru a afirmat că „am avut discuţii cu reprezentanţii Poliţiei despre acest aspect şi mi-au promis că vor intensifica verificarea taximetriştilor”.



