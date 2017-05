Ziua Regalităţii - 10 Mai. O dată cu triplă semnificație istorică

Descriere foto: 10 mai 1866 - Ziua în care Principele Carol I a depus jurământul



Din nou, România are parte de o zi încărcată de istorie.



Data de 10 Mai marchează trei momente importante din istoriografia României: începutul domniei lui Carol I, Independenţa de stat şi încoronarea primului rege al ţării.



În prezent, ziua de 10 Mai este şi zi de sărbătoare naţională, printr-o decizie a Camerei Deputaţilor.



10 mai, Ziua Regalităţii, a fost ziua naţională a României din 1866 până în 1947, până la venirea comuniştilor la putere. În timpul regimului comunist, sărbătoarea de 10 Mai a fost ştearsă din memoria colectivă, iar când se vorbea despre independenţă se invoca discursul lui Mihail Kogălniceanu din Parlament, rostit la 9 mai.



Astăzi, 10 Mai este Ziua Regelui, fiind sărbătorită în primul rând de familia regală, iar printr-un proiect adoptat de Camera Deputaţilor, data de 10 Mai este şi zi de sărbătoare naţională. Legea nr. 103 din 14 mai 2015 hotărăște că „Ziua de 10 Mai va fi sărbătorită în fiecare an ca sărbătoare națională” prin organizarea de manifestări cultural-artistice. În textul actului normativ nu apare explicit denumirea sărbătorii, dar în general e denumită „Ziua Regalității”.



În aceste zile, România sărbătorește 140 de ani de la câştigarea Independenţei. Legea prin care a fost proclamată ieşirea de sub suzeranitatea Imperiului Otoman a fost adoptată de Parlament pe 10 mai 1877. Ziua de 10 Mai a fost vreme de 80 de ani Ziua Naţională a României. La această dată, în 1866, Carol I a intrat în Bucureşti. 11 ani mai târziu, a fost declarată Independenţa. Iar pe 10 Mai 1881, a fost declarat regatul României.



Ziua Regelui sau Ziua Regalității a fost Ziua națională a României între 1866-1916 și 1918-1947. Era sărbătorită anual, cu fast la 10 mai.



10 mai 1866, sosirea lui Carol Hohenzollern Sigmaringen în România. Ziua în care Principele Carol I a depus jurământul.



Prima semnificaţie a zilei de 10 Mai este legată de momentul sosirii lui Carol de Hohenzollern Sigmaringen în România în anul 1866. Cu acceptul împăratului francez Napoleon al III-lea şi cel al regelui Prusiei, Wilhelm I, principele Carol a pornit spre România la sfârşitul lui aprilie 1866. A părăsit castelul Sigmaringen de lângă Dusseldorf şi a traversat Elveţia şi Austria. În ziua de 8 mai a ajuns cu vaporul la Turnu Severin, iar pe 10 Mai 1866 a intrat în Bucureşti. Sosirea în Capitală şi jurământul din biserica Patriarhiei au avut loc la miezul zilei de 10 Mai 1866. A începea astfel o domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istorie. A fost perioada în care 10 Mai a intrat în conştiinţa românilor drept Ziua Naţională şi Ziua Dinastiei.



10 Mai 1881: Proclamarea Regatului României.



Curajul, munca şi modestia întemeietorului dinastiei au fost cel mai bine întruchipate de coroana pe care a primit-o la 10 Mai 1881. La trei ani de la război şi după tratativele de la Berlin din iunie-iulie 1878, independenţa statului român era acum recunoscută de toate Puterile Europei, ceea ce a permis ridicarea ţării la rangul de Regat.



România de astăzi celebrează oficial ziua de 10 Mai ca zi a Regalităţii.



Familia Regală a depus astăzi coroane de flori la statuia lui Carol I din fața Palatului Regal din Capitală, iar Custodele Coroanei, Principesa Margareta, a anunțat că Majestatea Sa Regele Mihai se simte bine. (Regele Mihai, în vârstă de 95 de ani, se află în prezent în Elveția).



Imnul regal a fost intonat în fața Familiei Regale și a oamenilor prezenți la eveniment. Principesa moștenitoare Margareta și sora sa mai mică, Principesa Maria, precum și Principele Radu al României au depus coroane de flori la Statuia lui Carol I, în ziua în care s-au împlinit 151 de ani de la intrarea principelui de Hohenzollern în România. Apoi, membrii Casei Regale au asistat la o demonstrație a gărzii de onoare.



Sărbătoarea continuă în această după-amiază, cu tradiționalul garden-party, organizat la Palatul Elisabeta.



