„Ziua Porţilor Deschise” la Centrul Școlar pentru copii cu nevoi speciale

Descriere foto: „Ziua Porţilor Deschise” la „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă”; Sursa: cseibrasov.ro



„Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă” va organiza, mâine, 5 aprilie 2017, „Ziua Porţilor Deschise”. La eveniment sunt invitaţi părinţii preşcolarilor cu nevoi speciale.



La sediul instituţiei, de pe strada 13 Decembrie nr.125 din Braşov, între orele 10.00 şi 12.00, părinţii vor fi informaţi cu privire la condiţiile oferite de unitatea şcolară, posibilităţile de integrare şi incluziune socială a preşcolarilor cu cerinţe educative speciale şi specificul activităţilor instructiv-educative şi terapeutice din cadrul grădiniţei.



Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov este o instituție de învățământ special și special-integrat, care le asigură servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale (la nivel de grădiniţă, învăţămînt primar şi gimnazial), în vederea integrării lor şcolare și socio-profesionale optime, conform principiului egalizării șanselor și al educației pentru toți și pentru fiecare.



Prin profilul său, şcoala este unică în municipiul Brașov şi oferă, pe lângă activităţile didactice şi terapii de recuperare, activităţi extraşcolare într-o gamă bogată şi diversificată. Instituția se află sub coordonarea Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului și Sportului, al Inspectoratului Școlar Județean Brașov și își organizează activitatea plecând de la principiile generale ale învățământului românesc.



Departamentul Preşcolari din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov oferă servicii educaţionale şi terapeutice copiilor cu cerinţe educative speciale (Sindrom Down, Tulburări din Spectrul Autist, ADHD, tulburări de limbaj şi comunicare, dificultăţi de învăţare etc.) de pe raza municipiului Braşov şi din împrejurimi.



Grădiniţa specială dispune de patru săli de grupă, grupuri sanitare proprii, patru cabinete de psihopedagogie specială, cabinet de kinetoterapie şi cabinet medical.



Cu fiecare grupă de preşcolari lucrează două educatoare (profesor pentru învățământ primar şi preşcolar) calificate şi cu experienţă în domeniul învăţământului special preşcolar, un psiholog - profesor de psihopedagogie specială şi un kinetoterapeut.

Copiii înscrişi beneficiază gratuit de serviciile de recuperare, de masă (o gustare în cursul dimineţii şi una după-amiază, o masă de prînz), de rechizite şi alte facilităţi specifice copiilor cu dizabilităţi.



Profesorul kinoterapeut se ocupă de recuperarea şi corectarea deficienţelor fizice, dezvoltarea psihomotrică şi ameliorarea afecţiunilor neuro-locomotorii ale copiilor.



Psihologul (profesor de psihopedagogie specială), organizează activităţile de terapii specifice (terapie psihomotrică, terapie psihosenzorială, terapie cognitivă, activităţi de dezvoltare a limbajului şi comunicării şi logopedie).