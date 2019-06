Ziua Porţilor Deschise la APM Braşov, de Ziua Mondială a Mediului

Descriere foto: Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Braşov îşi deschide porţile, astăzi, de la ora 10.00 de Ziua Mondială a Mediului; Sursa: bzb.ro

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Braşov îşi deschide porţile, astăzi, de la ora 10.00, pentru toţi cei curioşi să afle despre activitatea instituţiei.



Este modul în care angajaţii instituţiei vor marca Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită an de an pe 5 iunie, iar primii viztatori vor fi elevii Şcolii Gimnaziale nr. 19 şi ai Şcolii Gimnazială nr. 25, precum şi ai Colegiului Tehnic Mircea Cristea.



Ziua Mondială a Mediului a fost instituită de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în anul 1972 şi reprezintă elementul cel mai important al Programului Naţiunilor Unite.



În fiecare an, cu ocazia sărbătoririi acestui eveniment, organizatorii transmit un mesaj referitor la importanţa protejării mediului înconjurător, adoptarea unor atitudini prietenoase faţă de natură şi efectele pe care dezvoltarea economică le poate avea asupra acesteia.



Sloganul Zilei Mondiale a Mediului 2019 este „Împreună putem învinge poluarea aerului!”



„O înţelegere sistemică a modului în care natura, economia şi sănătatea oamenilor sunt interconectate este esenţială pentru identificarea celor mai bune opţiuni de politică în domeniul protecţiei mediului”, a declarat directorul executiv al APM Braşov, Ciprian Băncilă.



În această perioadă, reprezentanţii APM au participat la reevaluarea mai multor unităţi de învăţământ, în vederea menţinerii „steagului verde”, din cadrul Programului internaţional ECO ŞCOALA şi la alte activităţi educativ-ecologice dedicate Zilei Mondiale a Mediului.