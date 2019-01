Ziua Mondială a Zăpezii, sărbătorită pe 19 ianuarie și la Bușteni și Azuga

Descriere foto: Organizatorii World Snow Day, în general aleg să ofere această zi copiilor care nu au posibilitatea să schieze zi de zi. Prin stațiunile montane importante din România și din lume, copiii vor primi lecții și echipament gratuit din partea celor mai buni monitori; Sursa: facebook.com/events



Ziua Mondială a Zapezii (World Snow Day) va fi sărbătorită sâmbată, 19 Ianuarie 2019, începand cu ora 10.00 și în Bușteni, pe Domeniul Schiabil Kalinderu (Fun Park).



Stațiunea Bușteni se aliniază pentru al 8-lea an consecutiv la sărbătorirea acestei zile, dedicată sporturilor de iarnă.



World Snow Day (Ziua Mondiala a Zăpezii) celebrează tot ce înseamnă zăpadă, la nivel mondial. Este un festival anual pe zăpadă, pentru copii și familiile acestora.



Ziua Zăpezii reprezintă o șansă de a EXPLORA, de a te BUCURA și de a EXPERIMENTA zăpada. World Snow Day este deschisă pentru oricine, atât pentru cei care au descoperit activitățile pe zăpadă, cât și pentru cei ce doresc să o facă. Și are menirea de a populariza activitățile recreative pe zăpadă, de a atrage noi copii și tineri și de genera informații utile celor ce participă deja în diferite activități pe zăpadă.



World Snow Day (Ziua Mondiala a Zăpezii) a fost inițiată de Federația Internațională de Schi (F.I.S.), cu scopul de a încuraja practicarea sporturilor de iarnă - a schiului în special - de către copiii din lumea întreagă.



Sub sloganul „Bring Children to the Snow” a fost creat acest eveniment, nu doar pentru a puncta o simplă zi în calendar, ci de a oferi o amintire pentru întreaga viață copiilor sosiți pe pârtiile de schi, alături de părinți și de cei dragi. Împreună vor experimenta emoțiile primei alunecări pe schiuri, primele „căzături” sub privirile atente ale instructorilor de schi, dar și bucuria participării la o competiție sau câștigarea primei diplome la un concurs adevărat.



A fost creată o rețea mondială alcătuită din reprezentanți ai asociațiilor naționale de schi, ale comisiilor de organizare ale F.I.S., ale asociațiilor instructorilor de schi, ale organizațiilor de turism, ale actorilor din industria schiului și a sporturilor pe zăpadă care, împreună, fac acest eveniment posibil.



Anul acesta vor avea loc, în cinstea World Snow Day, simultan, 469 de manifestări în 45 de țări. La noi vor fi organizate zile festive la Bușteni, Azuga, Predeal, Bran, Cavnic, Ski Resort Transalpina, Văliug și Vatra Dornei.



Este o sărbătoare care se adresează tuturor și care (re)aduce membrii comunităților împreună, în aer liber, oferind – mai ales copiilor – șansa de a experimenta practicarea acestui sport elegant și benefic și de a conștientiza cât de importantă este această resursă, zăpada!



Copiii vor beneficia de activități și servicii gratuite (lecții de schi oferite de instructori profesioniști, închiriere echipament, transport pe cablu ș.a.). Vor fi organizate jocuri și concursuri, se vor oferi diplome de participare, dar vor fi și multe alte surprize.



„Așadar , nu ratați această zi memorabilă! Dragi părinți, copii și bunici, sunteți așteptați sâmbătă, 19 Ianuarie 2019, cu începere de la ora 10, pe Domeniul Schiabil Kalinderu (Fun Park) pentru a celebra împreună această sărbătoare dedicată zăpezii!