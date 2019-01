Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală, marcată și la Braşov

Descriere foto: Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală va fi marcată, miercuri, 30 ianuarie 2019, la Braşov. Colegiul Naţional ,,Andrei Şaguna’’ va fi gazda unui eveniment la care vor lua parte zeci de elevi, profesori, dar şi reprezentanţi ai mai multor instituţii; Sursa: univcb.ro; http://newsbv.ro



Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală va fi marcată, miercuri, 30 ianuarie 2019, la Braşov. Colegiul Naţional ,,Andrei Şaguna’’ va fi gazda unui eveniment la care vor lua parte zeci de elevi, profesori, dar şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.



Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov este în această perioadă pînă la 1 februarie, gazda unei vizite de mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ „Let’s talk about Syria”, implementat în parteneriat cu instituţii din Turcia şi Lituania.



Pentru a marca Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală, în 30 ianuarie 2019 va fi deschisă o expoziţie de desene, realizată de elevi turci, cu tema „I’m from Syria, but I’m also human” şi se vor organiza meciuri demonstrative pe tema bullyingului şi cyber-bullyingului.



Programul evenimentului desfășurat miercuri, 30 ianuarie 2019, de la ora 9:30, la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov cu ocazia Zilei Internaționale Pentru Nonviolență în Şcoală:



09:45–10:00 – Primirea invitaţilor

10:00–11:10 – Deschiderea şi vizitarea expoziţiei „I’m from Syria, but I’m also human”

11:00–12:00 – Cuvântul invitaţilor şi partenerilor

12:00–13:30 – Meciuri demonstrative de dezbateri, în limba engleză, susţinute de elevii din colegiile brașovene



Din judeţul Braşov, în proiect sunt implicaţi elevi din cinci colegii: Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov, Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov, Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov, Colegiul Naţional „Unirea” Braşov şi Colegiul de Ştiinţe „Emil Racoviţă” Braşov.



Dialogurile structurate între tineri – şi îşi propune să crească gradul de conştientizare a tinerilor din cele trei regiuni – Braşov, Iskenderun şi Raseiniai – asupra pericolelor legate de discriminare, intoleranţă şi xenofobie prin acţiuni care să promoveze toleranţa, empatia, egalitatea de şanse şi importanţa educaţiei pentru integrarea tuturor cetăţenilor în societate.



.......................................................................................................................................................



Pe 30 ianuarie este sărbătorită Ziua Internaționala a Nonviolenței în Școli.



Scopul acestei zile este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate și respect, mesajul principal al acestei zile fiind dragoste universală, nonviolență și pace. „Dragostea universală este mai bună decât egoismul, nonviolența este mai bună decât violența și pacea este mai bună decât războiul”.



Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Dezbaterile privind relaţia între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat în Europa o dezvoltare continuă şi constantă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă politică în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană la Utrecht, în anul 1997. Odată ce experţii au recunoscut importanţa acestei probleme, mobilizarea şi preocuparea faţă de violenţa în şcoli a devenit, în mod constant, un obiectiv politic la nivel naţional şi internaţional.



Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în şcoli a avut ca zi de plecare 30 ianuarie, aceasta fiind ziua celebrării morţii lui Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenţei Indiei şi iniţiatorul mişcărilor de revoltă neviolente, cel care spunea: „nonviolenţa este arma celor puternici.”



Ziua de Şcoală a Nonviolenţei şi Păcii, fondată în 1964, cunoscută şi ca Ziua Internaţională a Nonviolenţei şi Păcii, este o iniţiativă mondială, neguvernamentală, independentă, liberă şi voluntară a educaţiei pentru nonviolenţă şi pace care se desfăşoară în şcoli din întreaga lume, prin centre de educaţie, la care sunt invitaţi să participe profesori şi elevi de toate nivelurile din toate ţările. Această zi promovează o educaţie permanentă în şi pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace.



Chiar dacă Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală este sărbătorită pe 30 ianuarie, mesajul ei trebuie să dureze şi să se manifeste în fiecare zi. Toate formele agresiunii întâlnite în şcoli - de la îmbrânceli şi jigniri, până la injurii, vulgarităţi, intimidări fizice şi verbale - trebuie să dispară iar relaţiile interumane elev-coleg, elev-profesor, elev-părinte trebuie dezvoltate pe o bază de armonie şi toleranţă, în care puterea de convingere a cuvântului şi nu a violenţei trebuie să primeze.