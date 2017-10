Ziua Internațională a Bucătarilor, sărbătorită în premieră la Brașov

Descriere foto: Ziua Internațională a Bucătarilor se sărbătorește la 20 octombrie. iar începând din acest an va fi celebrată și la Brașov; Sursa: facebook.com/events; mytex.ro; Zugo.md



Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism (ANBCT), în parteneriat cu Asociația Guerrilla Cooking Brașov și American Hotel Academy Brașov, organizează, pentru prima dată în România, în Brașov, Ziua Internațională a Bucătarilor.



„În fiecare an, pe 20 octombrie, sărbătorim Ziua internațională a bucătarilor. Acest moment a fost creat de Chef dr. Bill Gallagher în anul 2004. Worldchef s-a angajat să folosească această zi pentru a sărbători o meserie nobilă, întotdeauna amintindu-și că este o datorie permanentă a bucătarilor să transmită cunoștințele și abilitățile culinare următoarei generații, sentiment de mândrie și angajament față de viitor”, a explicat președintele Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, Ștefan Bercea.



În ultimii doi ani, evenimentul a fost orientat și către copiii din întreaga lume, învățându-i despre importanța unei alimentații sănătoase, prin găzduirea de ateliere de divertisment.



„Tendința super-eroului este un fenomen global pentru băieți și fete. Interesul față de super-eroi continuă până la maturitate și astfel se pot bucura și de această temă. Pentru a face mâncarea și pregătirea unor alimente sănătoase distractive și interesante pentru copii, vom comunica #superputeriile# (avantajele) pe care le au alimentele sănătoase, beneficii care îi vor menține puternici, sănătoși și îi vor face să se simtă ca super-eroii pe care îi iubesc. Copiii vor descoperi o listă întreagă de alimente sănătoase și vor afla despre beneficiile unor mese combinate folosind ingrediente de bază: broccoli, portocală, măr, morcov, castravete și spanac. De exemplu: broccoli îi va oferi copiilor o burtă foarte sănătoasă deoarece conține fibre”, a precizat managerul de proiect, Adrian Neag.





Ziua Internațională a Bucătarilor este dedicată copiilor și în acest an!



În Brașov, în acest an va fi organizată o acțiune distractiv-educativă pentru copii, la sediul American Hotel Academy, gazda evenimentului, organizatorii intenționând să-i orienteze pe micuți către o alimentație sănătoasă. Și cum altcumva ar putea fi mai interesante indicațiile dacă nu în timp ce micuții își pregătesc singuri meniul? Ca urmare, ei vor fi eroii evenimentului, prin participarea la un concurs de gastronomie.



În fapt, World Association of Chefs Societes, care patronează evenimentele specifice la nivel mondial în ziua de 20 octombrie, s-a angajat să dedice Ziua internațională a bucătarilor pentru a educa copiii din întreaga lume despre importanța unei alimentații sănătoase.



În acest sens, bucătarii speră să-i îndrume pe copii spre profesii gastronomice și să-i învețe practici culinare sănătoase, pe care le pot transmite mai departe.



Concursul pentru copii se va desfășura după instrucțiunile World Association of Chefs Societes. Concurenții români sunt elevi de clasa a VII-a de la Școala Gimnazială nr. 12 Brașov, organizați în șase echipe, care vor fi coordonate de chefi renumiți pe plan național și nu numai.



Pentru a face ca mâncarea să fie distractivă, iar pregătirea unor alimente sănătoase mai interesantă pentru copii, le vor fi comunicate #superputerile# pe care le au alimentele sănătoase.



În cadrul atelierului internațional de bucătari 2017, copiii vor descoperi o listă întreagă de alimente sănătoase și vor afla despre beneficiile unor mese combinate folosind mai multe ingrediente de bază: broccoli, portocală, măr, morcov, castravete și spanac.



„Vorbim de o meserie nobilă și este de datoria noastră, a bucătarilor, să transmitem cunoștințele și abilitățile culinare următoarei generații”, a declarat președintele Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, Ștefan Bercea.



Singura Lady Chef din România la ora actuală, Cornelia Ghișoi, a subliniat necesitatea a cât mai multor acțiuni cu tematică preluată din gastronomie. „Trebuie să-i învățăm pe copii tipurile de alimente, să le recunoască în primul rând, apoi să le combine în așa fel încât să fie benefice organismului și să-și formeze obiceiuri culinare bune. Revenind la evenimentul organizat în premieră în România, în 20 octombrie, mă bucur că acest lucru se întâmplă la Brașov, unde este polul gastronomiei și de unde au plecat mulți bucătari care ne-au făcut cinste peste hotare cu abilitățile lor culinare”, a punctat Lady Chef.



„Maeştrii români sunt veritabili ambasadori ai gustului!”, afirmă de câte ori are ocazia Dumitru Burtea, membru de onoare al WACS și președinte al Euro-Toques România.



Ziua Internațională a Bucătarilor, organizată la Brașov, le oferă bucătarilor o oportunitate unică de a se conecta la tot ce e nou și de a promova profesia viitorilor bucătari.



Din păcate, în acest an publicul nu va avea acces la concurs, dar îi poate susține pe micii concurenți urmărind transmisiunile LIVE. Organizatorii promit că de la anul, pentru că se dorește ca evenimentul să devină tradiție la Brașov, vor fi gândite și acțiuni cu participare la masă... „în masă”.



Ziua Internațională a Bucătarilor a fost organizată pentru prima dată în anul 2004 la inițiativa World Association of Chefs’Societies (WACS) – asociația mondială alcătuită din alte 93 de asociații ale bucătarilor-șefi din întreaga lume.



În contextul sărbătorii, iată o listă formată din șapte lucruri interesante despre meseria de bucătar:



Programul de lucru al unui bucătar este lung. De regulă, bucătarii au măcar două zile în săptămână în care lucrează cel puțin zece ore.



Bucătarii sunt unii din cei mai inteligenți oameni. Mai ales, dacă este vorba de un bucătar-șef, atunci acesta trebuie să știe cum să opereze în bucătărie cu timpul și cu ceilalți angajați, astfel încât mâncare să ajungă repede, caldă și gustoasă la client.



Bucătarul este cel ce își riscă propria sănătate. Nu este vorba doar despre faptul că se taie la deget sau se frige de recipiente fierbinți, ci capătă cu timpul dureri în spate și în mâini din cauza programului de lucru obositor și îndelungat.



Bucătarul este responsabil să elaboreze meniul. Meniurile din localuri sunt elaborate cel puțin de două ori pe an, în funcție de sezon.



Bucătarul trebuie să fie la curent cu prețurile. Un bucătar-șef bun va cunoaște prețurile din piață, astfel încât să știe că la un anumit magazin sau piață trebuie procurate cele necesare pentru bucătărie, deoarece sunt mai puține cheltuieli.



Bucătarul cunoaște toate tipurile de produse. Este important ca un bucătar să cunoască spre exemplu, faptul că friptura de rață nu trebuie prăjită în ulei de măsline, pentru că se formează substanțe cancerigene.



Un bucătar nu profită de weekend. Weekend-ul este rezervat sărbătorilor și petrecerilor, de aceea bucătarul riscă să rămână fără zile de odihnă în cazul în care nu doar își iubește meserie, dar își dorește și un venit.