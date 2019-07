Ziua Franţei, sărbătorită în avans la Braşov. Invitat special: ambasadorul Franţei!

Descriere foto: Ziua Naţională a Franţei, a fost aniversată în avans, încă de joi, 11 iulie 2019. Recepţia aniversară a avut loc la Bastionul Ţesătorilor, iar invitat special a fost ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis



Ziua Franţei, sărbătorită în avans, cu ambasadorul Franţei la Braşov. Recepţia aniversară a avut loc la Bastionul Ţesătorilor



230 de ani se împlinesc de la Revoluţia Franceză, din 14 iulie, care a devenit Zi Naţională a Franţei, iar la Braşov, aceasta a fost aniversată în avans, încă de joi, 11 iulie 2019.



Recepţia aniversară a avut loc la Bastionul Ţesătorilor, unde a fost prezentă, Excelenţa Sa, Michele Ramis, Ambasadorul Franţei în România.

Ambasadorul a sosit la festivități după ce a avut o întâlnire cu prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu şi a participat la Forumul „La francophonie dans tous ses etas”, la Aula Universităţii.



În acest an, recepţia s-a desfăşurat sub semnul Sezonului România-Franţa, care, de-a lungul a opt luni, a însemnat aproximativ 800 de evenimente, în 160 de oraşe, menite să înnoiască percepţia ţărilor una faţă de alta şi întărirea legăturilor economice, ştiinţifice şi culturale, între cele două ţări.



De altfel, Braşovul a vernisat, recent, la Muzeul de Etnografie şi la Muzeul de Artă, două expoziţii provenind din Franța despre dantele, care au fost vizitate şi de înaltul oficial.





„În cadrul Sezonului România-Franţa, care se încheie în câteva zile, Braşovul este ultima etapă. Este acest forum, sunt aceste două expoziţii despre textile. Ne place foarte mult acest oraş, care are o identitate istorică foarte puternică”, a explicat, Michele Ramis, ambasador al Franţei în România.



Potrivit acesteia, „a devenit o tradiţie să sărbătorim Ziua Naţională a Franţei în această regiune din centrul României, în Transilvania, alternativ la Braşov, Făgăraş şi Sibiu, cel de-al treilea pol economic al ţării. Este o mare bucurie să împărtăşesc cu dumneavoastră cea de-a 230-a aniversare a revoluţiei franceze în acest an atât de special în relaţia României cu Franţa. Am venit aici să întâlnesc comunitatea franceză, dar şi persoane reprezentative din mediul de afaceri, pentru că Braşovul este o zonă importantă în acest sens pentru toată regiunea euro, fiind un partener important, cu tradiţie, mai ales în ceea ce priveşte domenii de activitate precum industria. Avem la Braşov investitori francezi în baza cooperării şi tradiţionalei colaborări. De asemenea, sunt multe evenimente culturale ale Alianţei Franceze. România şi Franţa sunt parteneri strategici, iar investiţiile franceze în Regiunea Centru ar duce şi mai mult la dezvoltarea zonei. Nu este pentru prima oară când vin la Braşov, un oraş ca o veritabilă bijuterie”, a spus E.S. Michele Ramis.



La recepţia de Ziua Naţională a Franţei au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor publice.



Braşovul, alături de Sibiu şi Făgăraş, formează al treilea pol economic important pentru investitorii francezi. Pentru România, Franţa este cel de-al 5-lea partener comercial, iar schimburile între cele două ţări se ridică la 8,5 miliarde euro.