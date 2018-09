Ziua Forestierului în Poiana Braşov

Cel mai asteptat eveniment al sectorului forestier din Romania si-a marcat momentul in Poiana Brasov, asa cum cere traditia, in natura. Cel mai asteptat moment de la Ziua Forestierului editia a 8 a a fost ca si pana acum, Concursul Fasonatorilor Mecanici.



Ziua forestierului este un eveniment legat de o traditie mai veche, prin care este marcat inceputul anului forestier. Sarbatoarea este dedicata celor care prin activitatea lor slujesc padurea prin aplicarea operatiunilor de exploatare si valorificare a masei lemnoase, in conformitate cu tratamentul impus de regimul silvic.



Iar concursul fasonatorilor mecanici a fost la fel de spectaculos ca si la editiile anterioare. Si anul acesta intrecerea s-a bucurat de momente de adevarata maiestrie in manuirea drujbei dar si de o participare feminina.



Evenimentul va constitui in acelasi timp si un bun prilej de intalnire a reprezentantilor institutiilor si organizatiilor care activeraza in domeniul forestier. Astfel in cadrul evenimentului au avut loc dezbateri pentru a se gasi solutii la cele mai ample provocari la care este supus intreg sectorul forestier.