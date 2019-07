„Zilele Oraşului Râşnov” aduc Concerte şi Festivalul Naţional Ecvestru (a XVII-a ediţie)

Descriere foto: Zilele Râşnovului vor fi declarate astăzi deschise, cu o paradă care va traversa oraşul. Sâmbătă - Andra, cel mai aşteptat recital din program. Duminică - proba de tracţiune, proba regină a festivalului ecvestru