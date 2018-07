„Zilele Orașului Râșnov 2018” și „Festivalul Național Ecvestru”

Descriere foto: Zilele Orașului Râșnov 2018 ediția a XVI-a și Festivalul Național Ecvestru, vor avea loc în week-end-ul 13 – 15 iulie 2018, la Râșnov



În perioada 13 – 15 iulie 2018, Râșnovul se va bucura de trei zile de sărbătoare!



Un festival ecvestru, paradă cu fanfară, trăsuri şi maşini de epocă, precum şi spectacole cu muzică vor avea lor la Râşnov, de vineri şi până duminică (13 iulie - 15 iulie 2018), la Zilele Oraşului Râșnov, ediția a XVI-a , organizate de Primărie.



Zilele Oraşului Râşnov vor începe vineri, de la ora 16.00, cu o paradă care va da startul sărbătorii și va fi deschisă de călăreţi, urmaţi de fanfară, trăsuri, maşini de epocă, majorete, cântăreţi şi sportivi din oraş, poliţişti locali, militari şi pompieri.



De la ora 16.00, pe traseul str. Mihai Eminescu - str. I. L. Caragiale - Valea Cetăţii, râşnovenii şi turiştii îi vor saluta pe cei prezenți.



La paradă vor fi prezenţi şi cei mai frumoşi cai participanţi la Festivalul Naţional Ecvestru, care se va desfăşura în zilele de sâmbătă şi duminică (14 iulie - 15 iulie 2018).





„Este unul dintre evenimentele de suflet pentru că este şi cel mai longeviv eveniment organizat la Râşnov. Ca şi în alţi ani, festivalul are ca invitaţi iubitori de cai din toată ţara. Este un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră şi ne bucurăm că acest obicei are deja o tradiţie în Râşnov”, a spus primarul Râşnovului.



De la aceste evenimente ale oraşului Râşnov nu vor lipsi nici reprezentaţiile artistice şi sportive.



Referitor la Festivalul Naţional Ecvestru, Constantin Ducar, unul dintre organizatorii acestui festival, a precizat că vor concura aproximativ 120 de cai de rasă din întreaga ţară.



Festivalul Naţional Ecvestru, care va avea loc pe Valea Cetăţii, va prilejui un adevărat show cu animale, unde cei prezenți vor avea avea plăcerea de a admira frumuseţea şi puterea cailor înscrişi în concurs.



„Vor fi aproximativ 120 de exemplare venite din toate zonele ţării, de la Maramureş şi Bistriţa, până la Dâmboviţa sau Bucureşti şi desigur că nu vor lipsi caii din zona noastră, a Ţării Bârsei. Printre rasele care vor putea fi admirate se numără lipiţanul, pur sângele arab, frizianul, cai pentru sport şi agremen, dar şi ponei”, a explicat Constantin Ducar.



Deschiderea oficială a Festivalul Ecvestru va fi sâmbătă, 14 iulie 2018, pe Valea Cetăţii. Tot atunci vor avea loc: parada trăsurilor, demonstraţii de cascadorie, concursuri de frumuseţe cabalină pe rase de cai şi parada participanţilor.



Duminica (15 iulie 2018), va prilejui parada doamnelor, un concurs de tracţiune, dar şi show-uri de dresaj ecvestru şi sărituri peste obstacole.



Pe scena amenajată cu prilejul Zilelor Oraşului Râşnov vor urca nume mari ale muzici româneşti. Anul acesta, cap de afiş va fi Smiley. Pe aceeaşi scena va mai concerta şi Lidia Buble, dar şi trupa românească, care a participat la ultima preselecţie Eurovision. Este vorba despre cei de la The Humans.



Cei care vin la festival îşi pot potoli setea cu o bere şi foamea cu un grătar la petrecerea câmpenească organizată pe platoul de la baza cetăţii Râşnov.







Programul complet al evenimentului:



VINERI 13 iulie 2018 (Ziua artiştilor locali)



16:00 - Parada Orașului

17,15 – Căluşarul Râşnovean

17,30 – Ansamblul Romana

17,45 – Recital copii Școala de Arte

18,45 – Raluca Manea

19,15 – Solist Folk Titus

20,30 – Recital Ionica Irimia

21,00 – Recital Trupa CALENDAR

21,30 – Recital Grupul Vocelis

22,00 – Închidere program



SÂMBĂTĂ 14 iulie 2018



11:00 -16:00 Festivalul Ecvestru

- Deschiderea oficială

- Parada trăsurilor

- Demonstrații de cascadorie

- Concurs de frumusețe cabalină pe rase de cai

- Parada participanților

16,00 – Dans modern Clubul Copiilor - Râșnov

17,00 – Majorete Cadete Râșnov

17,15 – Trupa de dans „Peter Dance Academy” Râşnov

17,30 – Recital Cor de copii

18,15 – Recital Trupa Cover copii

19,15 – Recital LIDIA BUBLE

20,00 – Recital The HUMANS

21,00 – Recital SMILEY

22,00 – Foc de artificii





DUMINICĂ 15 iulie 2018



11:00 -16:00 Festivalul Ecvestru

- Parada doamnelor

- Concurs de tracțiune

- Show-uri de dresaj ecvestru

- Sărituri peste obstacole



16,00 – Ansamblul Folcloric „MUGURELUL” Râşnov

17,00 – 21,00 Program de muzică populară:



Emisiunea VATRA CÂNTECELOR NOASTRE (transmisă de Etno TV) cu următorii interpreți:



CĂTĂLIN MAXIMIUC, ELENA IONESCU MATEESCU, ELENA LEFESCU BREAZU, LUCIA LAZĂR, TATIANA ȚINTĂ, ANUȚA ARGHIROI, MARIANA CIMPOIAȘU, STEFAN VLAD, MARISENA ZANFIR, CONSTANTIN LIBIU, GHEORGHE SOREA, LILIANA ONCIOIU, CONSTANTIN PÎRVU, POLINA GHEORGHE, DOINA TIMU ANTON, RODICA STAN, MARIOARA MAN GHEORGHE, MARIANA BIRICĂ, GETA STATE.



Ora 21: Recital Nicolae Furdui Iancu