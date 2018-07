,,Zilele Oraşului Beclean”, în week-end-ul 6-8 iulie 2018

Descriere foto: ,,Zilele Oraşului Beclean”, au loc în week-end-ul 6-8 iulie 2018



Administraţia locală din Beclean îi invită pe localnici și turiști la ediţia din acest an a ,,Zilelor Oraşului Beclean”, in week-end-ul 6 – 7 – 8 iulie 2018.



,,Zilelor Oraşului Beclean” au un program special dedicat aniversării a 783 de ani de la prima atestare documentară a localităţii de pe Someş.



În perioada 6 – 7 – 8 iulie 2018, marea sărbătoare a oraşului va aduce în prim-planul manifestărilor publice o serie de activităţi culturale, sportive şi artistice, spectacole populare şi concerte cu artişti şi formaţii de top.



În locul deja consacrat de desfăşurare din Piaţa Mare, ansambluri folclorice şi interpreţi de muzică tradiţională vor încânta publicul în deschiderea fiecărei seri de spectacole, în toate cele trei zile ale evenimentului.



Între artiştii şi formaţiile ce vor avea recitaluri şi concerte de muzică uşoară se află: Mira, Julia Jianu (trupa Sexy), Alb&Negru, Talisman, Alexandra Ungureanu, DJ Project şi Punkarta. Un recital extraordinar al celebrei formaţii Carla’s Dreams va încheia, duminică, 8 iulie 2018, de la ora 23.00, seria de concerte şi recitaluri de muzică uşoară, evenimentul urmând să se închidă, ca de obicei, cu un spectaculos foc de artificii.





PROGRAMUL ZILELOR ORAŞULUI BECLEAN, EDIȚIA A 16-A, 6-7-8 IULIE:



Programul zilei de vineri, 6 iulie 2018:



12.00 – Deschiderea oficială

Amplasament: Primăria oraşului Beclean



16.00 – 20.00 – Fotbal – Cupa oraşului Beclean

meciuri din grupe

Amplasament: terenul sintetic Corăbean

terenul sintetic Băile Figa



18.30 – 19.00 – Concert fanfara Polonia

Amplasament: scena din Piaţa Mare



19.00 – 20.00 – Spectacol folcloric

Amplasament: scena din Piaţa Mare din Beclean



Ansambluri folclorice:



19.00 – 19.30 – ansamblul Măgureanul (Măgura Ilvei, jud. Bistriţa – Năsăud)

19.30 – 20.00 – ansamblul Junii Becleanului (Beclean, jud. Braşov)

Interpreţi de muzică populară

20.00 – 21.00 – Formaţii locale

Amplasament: scena din Piaţa Mare din Beclean



Recital de muzică folk: FLORIN SĂSĂRMAN



21.00 – 24.00 – Spectacol de muzică uşoară

Amplasament: scena din Piaţa Mare din Beclean



21.00 – 22.00 – AUREL MOGA

22.00 – 23.00 – AXINTE (VACANŢA MARE)

23.00 – 24.00 – DJ PROJECT & MIRA

00 – Focuri de artificii – Deschiderea ,,Zilelor oraşului Beclean” sub egida sărbătoririi Centenarului Marii Uniri



Programul zilei de sâmbătă, 7 iulie 2018:



9.00 – 10.00 – Concurs de înot şcolar

Amplasament: Bazinul didactic de înot



10.00 – 16.00 – Fotbal – Cupa oraşului Beclean

meciuri din grupe

Amplasament: terenul sintetic Corăbean

terenul sintetic Băile Figa



11.00 – 14.00 – Concurs de desene pe asfalt şi patinaj pe role

Amplasament: Zona centrală a oraşului



18.00 – 18.30 – Concert fanfara Polonia

Amplasament: scena din Piaţa Mare din Beclean



18.00 – 19.30 – Spectacol folcloric

Amplasament: scena din Piaţa Mare

Ansambluri folclorice:



18.30 – 19.00 – ansamblul CUNUNIŢA Beclean,

19.00 – 19.30 – ansamblul BALTAGUL Monor,

Interpreţi de muzică populară

19.30 – 20.00 – Formaţii locale

Dans modern

Amplasament: scena din Piaţa Mare din Beclean



20.00 – 24.00 – Spectacol de muzică uşoară

Amplasament: scena din Piaţa Mare din Beclean



20.00 – 21.00 – PUNKARTA

21.00 – 22.00 – JULIA JIANU (SEXY)

22.00- 23.00 – ALEXANDRA UNGUREANU

23.00 – 24.00 – TALISMAN



Programul zilei de duminică, 8 iulie 2018:



8.30 – Resfinţirea bisericii parohiale cu hramul: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Parohia Ortodoxă Beclean I

Slujbă de resfinţire şi Sfânta Liturghie oficiată de către Î.P.S. Andrei Andreicuț, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

9.00 – 12.00 – Slujbe religioase

9.00 – 11.30 – Semifinalele şi finala Cupei oraşului Beclean la fotbal

Amplasament: terenul sintetic Băile Figa

11.30 – 12.00 – Decernarea premiilor Cupei oraşului Beclean

Amplasament: terenul sintetic Băile Figa

17.30 – 20.30 – Spectacol folcloric

Amplasament: scena din Piaţa Mare din Beclean



Ansambluri folclorice:



17.30 – 18.00 – ansamblul maghiar ALMA VIRAG,

18.00 – 19.00 – ansamblul DORURI SĂTMĂRENE (Satu – Mare)

19.00 – 20.00 – ansamblul SOMEŞUL Beclean,

Interpreţi de muzică populară:

Raul Turda,

Cristina Retegan



20.30 – 21.00 – Formaţii locale

Amplasament: scena din Piaţa Mare din Beclean



21.00 – 24.00 – Spectacol de muzică uşoară

Amplasament: scena din Piaţa Mare

21.00 – 22.00 – BIANCA CRISTEA

22.00 – 23.00 – ALB & NEGRU

23.00 – 24.00 – CARLA’S DREAMS

24.00 – Focuri de artificii – Închiderea ,,Zilelor oraşului Beclean”