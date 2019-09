„Zilele Culturii Maghiare”, în perioada 8 - 15 septembrie 2019, la Brașov

Zilele Culturii Maghiare vor avea loc în acest an în perioada 8 - 15 septembrie 2019.



Festivalul va fi deschis în această duminică, la ora 18.30, la catedrala romano-catolică „Sf. Petru şi Pavel” de pe str. Mureşenilor, cu o închinare ecumenică şi un concert de orgă cu organistul Zsolt Kiss şi cvartetul Four Bones.



„Zilele Culturale Maghiare” sunt organizate an de an în Brașov, având ca scop crearea și menținerea condițiilor pentru păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale a minorităților naționale ca premisă pentru dezvoltarea creativității culturale contemporane și susținerea producției creative artistice a României, prin spiritul de conviețuire și acceptare reciprocă pe care îl generează, constituind o bogăție pentru civilizația românească în ansamblul său.



Iată câteva repere din programul celorlalte zile:



Luni, 9 septembrie 2019:



19:00 Celebra promenadă din Vásárhely (locul: Centrul Cultural Reduta). O gală de dansatori populari, cântăreţi, operete muzicale şi dansante în Vásárhely. Invitaţie: 30 de lei

19.00 Diet for Good Shape - Atelier de gătit cu Emese Kovács (locaţie: Studio Kuxa, Parcul de afaceri Coresi). Pentru a aplica, sună la 0746 223 068.



Marţi, 10 septembrie 2019:



10.00: Spectacol fabulos de instrumente muzicale cu Enikő Szabó, actorii şi profesorii de muzică Rebeka Ádám şi Nándor Varga (locaţia: Liceul Áprily Lajos)

18.00 - 22.00: Ziua cinematografiei maghiare la cinematograful Cinema One din Braşov („Boys of Paul Street”, „Something America 3”.

19.00 Snaps-Vocal Band - Concert Swinging Snaps Swing (Sala Patria)



Miercuri, 11 septembrie 2019:



10.00: Spectacol muzical fabulos cu actorul Enikő Szabó, Rebeka Ádám şi profesorul de muzică Nándor Varga (locul de desfăşurare: Școala primară Braşov 2)

18.00: Conversaţie cu Ildikó Béres, actor transcarpat, membru al Asociaţiei Tompa Miklós al Teatrului Naţional din Târgu Mureş, şi a unui târg de degustare şi vin în Bazinul Carpatic (locaţia: Centrul Bisericii Unitare Braşov)

16.30 Ziua cinematografică maghiară la cinematograful Cinema One („Narghilea”).



Joi, 12 septembrie 2019:



10.00: Deschiderea Târgului de artizanat, producător şi gastronomie din Kronstadt (Piaţa Sfatului).

10.00: Spectacol muzical fabulos cu Enikő Szabó, actorii şi profesorii de muzică Rebeka Ádám şi Nándor Varga (locul de desfăşurare: Școala primară nr. 15, Braşov)

13.00 Deschiderea şantierului Gastro, Wine şi Party (locul: sediul DAHR Court Court, After Stube Courtyard, strada Alecu Russo). Curtea oferă cele mai bune preparate din Ungaria şi vinuri aromate însoţite de muzică live.

Programul gastro-şantier: 17:00: procesarea cântecelor maghiare de către New Planet Band (Blackfish Band); 18:00: Ediţii ale cântecelor maghiare interpretate de Antal Zita Melánia (Braşov); 21:30 - 1:00: Molnár Karcsi şi Sinka Fery Tango.

17.30 Expoziţia pictorului Géza Xantus la Miercurea-Ciuc (Locul de desfăşurare: Casa Speranţei)

18.00 Bucătărie Lounge în umbra scenei (Locul: Piaţa Consiliului, lângă scena principală)

18.00 Orchestra Tokos (Piaţa Consiliului, scena principală)

19.00 Degustare exclusivă de vinuri cu vinuri clasice Tokaji, cină, desert (restaurant Massimo) Numărul locurilor este limitat.

19:30 cu György Ferenczi şi primul Pest Rack, cu cântăreaţa Ferenczi Bora (locul: Piaţa Consiliului, scena principală)



Vineri, 13 septembrie 2019:



10:00 Târgul de artizanat, producător şi gastronomie din Târgul Kronstadt (Piaţa Sfatului).

10.00: curte Gastro, vin şi petreceri (locul: curtea sediului DAHR, curtea After Stube, strada Alecu Russo).

Programul gastro-şantier: 17:00 - 19:30: Spectacol retro cu hituri mondiale de Péter Bardócz (Braşov); 21:30 - 01:00: „Lumea Bluesului” interpretată de Fernet Blues Band (Braşov).

17.30 Concert de orchestră pentru săptămâna de basm pentru copii şi familii (Locul de desfăşurare: Piaţa Sfatului, Marele stadiu)

19.00 Expoziţie de desene animate Pál Léphaft (locul: sala de congregare a Bisericii Luterane)

18.00 Bucătărie Lounge în umbra scenei (Locul: Piaţa Consiliului, lângă scena principală)

20:00 Concert Besh o Drom (Piaţa Sfatului, Grand Stage)

22.00 Elektr-Obo - Festivalul de cai de disc din Obo: Alter Vygo, Konya (Locul de desfăşurare: Obo, strada Vlad Țepes, 17).



Sâmbătă, 14 septembrie 2019:



10:00 Târgul de artizanat, producător şi gastronomie din Kronstadt (Piaţa Consiliului)

10.00: curte Gastro, vin şi petreceri (locul: curtea sediului DAHR, curtea After Stube, strada Alecu Russo).

Programul gastro-şantier: 17:00 - 18:00: Seara cântecelor rock maghiare interpretate de Hit Factory (Sepsiszentgyörgy); 21:30 - 01:00: Ediţii de cântece maghiare interpretate de Laji & Banja (Braşov)

11.00 Turul orasului la Braşov - ghidat de Márton Sipos si Moses Ambrus (plecare de la Fântâna din Piaţa Sfatului). 16.00 Întoarcerea acasă (întâlnire publică la Casa Speranţei).

17:30 Concert Lara Zöldi (Piaţa Consiliului, scena principală)

18.00 Bucătărie Lounge în umbra scenei (Locul: Piaţa Consiliului, lângă scena principală)

20.00 Concertul Tamás Szarka & Ghymes (Piaţa Consiliului, scena principală)

22.00 Elektr-Obo - Festivalul de cai de disc din Obo: Béla, Gottsman (Locul de desfăşurare: Obo, strada Vlad Tepes, 17).





Duminică, 15 septembrie 2019:



10:00 Târgul de meşteşuguri şi gastronomie din Târgul Kronstadt (Piaţa Sfatului)

10.00: curte Gastro, vin şi petreceri (locul: curtea sediului DAHR, curtea After Stube, strada Alecu Russo).



Programul gastro-şantier: 17:00 - 17:45: „Cocktail de muzică uşoară” de Beatrice Páll (Braşov); 19:30 - 20:00 jumătate de oră rock and roll cu Peter Bardócz (Braşov); 21:30 - 1:00: Károly Molnár şi Sinka Fery Tango.



12:30 Excursie la Cenk cu Trecătorii, Amintire la locul statuii Árpád (plecare din Fântâna din Piaţa Sfatului).

14.00: In memoriam István Reiff: Întâlnire de dansuri populare la Barcaság (ansamblurile de dansuri populare din judeţul Braşov se prezintă pe scena principală a Pieţei Sfatului)

18.00 Bucătărie Lounge în umbra scenei (Locul: Piaţa Consiliului, lângă scena principală)

18.30 Jumătate de oră Rock and Roll cu Peter Bardócz (Locaţia: Etapa principală a Pieţei Consiliului)

20.30 Concertul lui Miklós Fenyő (locul: scena principală a pieţei Consiliului, închiderea festivalului)



Invitaţiile pot fi solicitate la sediul DAHR ( tel 0268472101) sau cu o jumătate de oră înainte de eveniment la locul de desfăşurare.