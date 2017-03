„ZEN, ceea ce nu gasesti pe google”

Descriere foto: Conferință si Seminar Zen cu Sensei Ionuț Koshin; Sursa: iubescbrasovul.ro



Cei care doresc sa-și găsească mai ușor liniștea sufletească, sunt invitați la o Conferinţă ce va avea loc vineri, 17 martie 2017 între orele 18:30 și 20:00, la Casa Baiulescu, urmată de un Seminar, desfășurat sâmbătă, 18 martie 2017, de la ora 9:00 în Clădirea JoyArt.



Evenimentele vor fi coordonate de Sensei Ionuț Koshin. Acesta urmează Calea Zen sub îndrumarea Maestrului Myoken din anul 2000.



Pentru mai mulți ani a deservit ca shissui în cadrul Mokusho Zen House participând la construirea și extinderea mai multor temple din Europa și America de Sud. În iunie 2016 a primit Shiho - transmisiunea oficială a Dharmei - de la Maestrul Myoken.



În prezent deservește ca Seido - învățător rezident - în Templul Mokushozen-ji din București și călătorește frecvent pentru a îndruma practica în alte centre din România și Bulgaria. Este lector universitar și doctor în arhitectură.



„Zenul” este transmisia exactă a practicii zazen. Este practica posturii şi a respiraţiei corecte, cu corpul şi mintea unificate, abandonând astfel orice idee sau spirit de căutare ori de profit personal, detaşat de complicaţiile minţii egoiste. Este postura în care „trezitul” Shakyamuni a atins iluminarea acum 2600 de ani. Maestrul Deshimaru o numea „Întoarcerea la condiţia normală, originară, universală a corpului şi a minţii”.





Conferinţă are loc astăzi, 17 martie 2017 între orele 18:30 și 20:00, la Casa Baiulescu, sala „Mansarda” (Bulevardul Eroilor 33, Brașov).

Preț intrare: 10 lei.



Iar sâmbătă, 18 martie 2017, de la ora 9:00, va avea loc Seminarul de practică Zen, tot sub îndrumarea Maestrului Koshin, în Clădirea JoyArt, etajul 2, str. Lungă, nr.103 (vizavi de Pensiunea Memo).

Preț intrare: 20 lei.