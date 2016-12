„Zâmbet pe gheață”, Spectacol caritabil la Patinoarul Olimpic

Spectacolul va fi oferit de copiii de la Clubul ASC CORONA 2010 Brașov care vor încânta publicul cu momente de patinaj artistic și hochei pe gheață.Va evolua şi Ansamblul de percuție VERSUS, format din elevi ai Liceului de Muzică “Tudor Ciortea” din Brașov. Și surprizele nu se încheie aici! Grupul vocal SO WHAT al Facultății de Muzică Brașov va fi prezent și va oferi un moment!Evenimentul este în beneficiul lui Robert (6 ani) - bolnav de leucemie și Robert (23 ani) - supraviețuitor.Invitatul special al serii este Ovidiu Scridon, un nume cunoscut printre iubitorii muzicii folk şi nu numai, un artist care a publicat volumul de versuri "Portretul unui gând" și cartea de aventură şi călătorie "Cum am descoperit America".Va prezenta Irina Palade,om de televiziune cu o experiență bogată în promovarea cauzelor caritabile.Sunteţi așteptaţi la o seară frumoasă, plină de emoție, muzică și dans pe gheață!Persoană de contact: Ramona Timofte – președinte Asociația AmuradiaTel.: 0725 595501, E-mail: ramona_timofte@yahoo.comDetalii suplimentare pe www.fb.com/AmuradiaAssociation