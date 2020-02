YeParking, prima aplicație de parksharing, disponibilă și la Brașov

,,Noi am observat o cerere semnificativă în acest sens pentru Brașov, tocmai de aceea vrem să venim în sprijinul comunității de aici. yeParking este o soluție smart, pentru o problemă presantă de zi cu zi. Facem eforturi susținute pentru a oferi sprijin tehnic pentru fiecare șofer care dorește să se alăture acestei comunități”, a explicat Mihai Lodoaba, co-fondator yeParking.Cum locurile de parcare sunt scoase la licitație, în multe cazuri șoferii ajung să plătească mii sau chiar zeci de mii de lei pe an.Urmărind consolidarea soluției și dezvoltarea ei în jurul necesităților din comunitate, yeParking a devenit din luna decembrie 2020 entitate distinctă sub egida yeParking Solutions SRL.Utilitatea dovedită în comunitate, precum și aprecierile primite în cadrul mai multor evenimente precum CEE Property Forum – Bucharest, PropTech Demo Day – Bucharest, TCIC – Transylvania IT Cluster Event sau How To Web – Bucharest – confirmă direcția pozitivă și potențialul soluției yeParking în ceea ce privește park sharing-ul și experiențele de mobilitate în viitor.