Workshop de două zile la Brașov, pentru protejarea Pieței Sfatului

Descriere foto: Workshop de două zile la Brașov, pentru protejarea Pieței Sfatului de atacuri teroriste; Sursa: brasovmetropolitan.ro



Specialiști din mai multe state și organisme europene în domeniul securității și terorismului discută începând de astăzi, la Brașov, scenarii de acțiune împotriva terorismului, luând ca studiu de caz Piața Sfatului.



Ei analizează scenarii posibile, vulnerabilități ale zonei, precum și soluții de prevenire a acestor situații, printr-un proiect ce urmează să fie extins în 50 de orașe europene.



Brașovul este singurul oraș din România care este inclus într-un astfel de proiect european și unul dintre primele orașe europene care au dorit să facă parte din acest proiect.



Tema seminarului de astăzi, primul seminar din proiect, a fost protecția spațiilor publice, identificarea vulnerabilităților și atenuarea riscurilor amenințărilor teroriste asupra spațiilor publice, în special în aglomerări urbane.



„Astăzi, la Brașov, a început implementarea proiectului european <<PRoTECT>>, finanțat de Comisia Europeană, având ca principali parteneri cinci municipalități europene, Brașov fiind una dintre cele mai importante, într-un parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române. În cadrul proiectului se vor desfășura trei etape principale. În momentul de față am început studiul de vulnerabilitate, al amenințărilor de tip atac terorist care se pot petrece la evenimentele publice din oraș.



Etapa a doua este reprezentată de generarea unei liste de recomandări din partea institutelor de cercetare din domeniul aplicării legii partenere în proiect – recomandări care vor viza tehnologii ce vor fi aplicate de municipalități pentru prevenirea acestor tipuri de atacuri, cât și pentru combaterea lor.



Etapa finală este reprezentată de evaluarea, de către Municipalitate și de către Inspectoratul General al Poliției, a acestor tehnologii. Vom lua fiecare tehnologie în parte, vom analiza rolul ei și posibilele utilități practice. Am invitat azi specialiști din mai multe instituții publice, specialiști în explozivi, în situații de urgență, de la Jandarmerie, inclusiv de la centrele operaționale care coordonează acest tip de misiuni. Scopul nostru este să aflăm posibilele scenarii care se pot ivi în principal în Piața Sfatului“, a explicat Alin Iacătă, șeful Serviciului de Analiză a Datelor și Informațiilor din cadrul IGPR.





„Brașovul este singurul oraș din România care este partener în cadrul proiectului PRoTECT; la nivel european mai sunt cinci municipalități care participă în proiect, împreună cu institute de cercetare, universități și instituții de ordine publică. Suntem bucuroși că suntem parteneri în cadrul proiectului și avem o serie de avantaje: o infrastructură care poate să ne sprijine în evaluarea obiectivului propus, un sistem informatic geografic foarte bine pus la punct care ne poate sprijini în identificarea și evaluarea tuturor fazelor pe care Comisia Europeană le solicită în analiza vulnerabilității.



Astfel, am marcat pe harta obiectivului căile de acces la acest obiectiv, atât cu mașina personală cât și cu transportul public, avem toate traseele de transport public, stațiile de autobuz și tot ce ține de căile de acces, plus partea de control acces, inclusiv zone de control suplimentar, care se stabilesc, de exemplu, în cazul unor evenimente precum Cerbul de Aur. Harta include de asemenea situația parcărilor, care sunt de asemenea posibile surse sau ținte de atac precumși partea de supraveghere video și amplasarea butoanelor de panică pe care municipalitatea le-a instalat deja tocmai pentru sporirea siguranței publice. Au fost identificate și marcate toate tipurile de imobile care există în această zonă, care pot fi ținte dar și surse de potențiale atacuri, au fost identificate caracteristicele pieței, care se întinde pe o suprafață de 11.000 mp și o capacitate între 8.000 și 12.000 de persoane, în funcție de eveniment.



Toate acestea vor sta la baza acestei evaluări în cadrul celor două zile de workshop, urmând a fi găsite soluții ce vor fi implementate inițial în toate orașele partenere, apoi în 50 de orașe europene care pot prezenta astfel de riscuri“, a explicat Gabriela Vlad, Director executiv al Direcţiei Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice din cadrul Primăriei Brașov.



Piața Sfatului a fost aleasă ca studiu de caz în proiect pentru că reunește mai multe condiții tipice care o pot face o țintă a atacurilor teroriste, fiind o zonă de promenadă foarte aglomerată, o zonă în care se desfășoară evenimente, include catedrala Ortodoxă și Biserica Neagră, care sunt obiective de ordin religios, include zone de shopping, restaurante, muzee, este centrul de interes al orașului vechi și din acest motiv, poate ajuta la formarea majorității scenariilor și constatarea vulnerabilităților ce pot fi studiate și corectate pentru preîntâmpinarea unui atac terorist.