Week-end cu polo la Bazinul Olimpic Braşov

Descriere foto: Meciuri de polo in week-end; Sursa: monitorulexpres.ro



Jucătorii de polo de la Corona Sportul Studenţesc Braşov vor juca sâmbătă, 19 noiembrie 2016 de la ora 19.00 şi duminică, 20 noiembrie 201 de la ora 11.00, două meciuri, acasa, la Braşov, urmând să întâlnească echipa Amefa Arad.



Antrenorul Coronei caracteriză partidele ca fiind destul de dificile pentru echipa lui.



"Este clar că ne aşteaptă două meciuri destul de grele, Aradul având o echipă mai bună decât cea de anul trecut. Cu toate astea, eu sper din suflet ca dincolo de faptul că ei s-au întărit, să nu ne facem şi noi meciurile mai grele prin greşelile pe care le facem. Tot ce îmi doresc este să jucăm exact ceea ce am pregătit la antrenamente. Dacă vom reuşi acest lucru, am încredere că putem să obţinem două rezultate bune. Venim după două meciuri în care am pierdut în faţa Stelei, dar trebuie să ne adunăm şi să dăm totul în acest week-end", a spus Aurelian Georgescu.



În deschiderea celor două meciuri ale seniorilor, care se vor disputa sâmbătă, de la ora 19.00 şi duminică, de la ora 11.00, în Bazinul Olimpic Braşov se vor disputa trei meciuri ale juniorilor de la Corona, antrenaţi de Florin Turcu.



Tinerii poloişti vor juca sâmbătă, de la ora 12.00 şi de la ora 16.00, respectiv duminică, de la ora 9.00, în compania celor de la CSŞ Triumf Bucureşti. "Acestea sunt primele meciuri de verificare pe care le am de când am venit la Corona. Vom juca trei partide de verificare în compania celor de la Triumf, unul dintre cluburile care are o bună reprezentare la toate categoriile de vârstă. Consider că sunt nişte teste bune înainte de calificările la campionatele naţionale de juniori, care se vor desfăşura în luna decembrie 2016 şi ianuarie 2017, la Braşov", a spus antrenorul Coronei, Florin Turcu.





Sursa: monitorulexpres.ro