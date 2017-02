Week-end cu mare veselie la Prejmer! „Fasching - Sărbătoarea clătitelor 2017”

Descriere foto: A XIII-a ediție a FASCHING-ului, Sărbătoarea Clătitelor; Sursa: facebook.com/faschingprejmer.sarbatoareaclatitelor, newsbv.ro



Ca în fiecare an, în luna februarie, comuna Prejmer îmbracă straie de sărbătoare pentru a celebra unul dintre cele mai populare obiceiuri săsești: Fasching-ul.



Primăria și Consiliul Local Prejmer împreună cu partenerii: Parohia Bisericii Evanghelice CA Prejmer, Asociația Inițiativa Femina, Departamentul „Conservarea și promovarea culturii tradiționale” Brașov, Centrul de echitație 163 Plopi, Școala gimnazială Prejmer, Școala Gimnazială Lunca Câlnicului și Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei organizează sâmbătă și duminică, 25 - 26 februarie 2017, începând cu ora 10:00, cea de-a XIII -a ediţie a evenimentului.



Urmează un întreg week-end cu veseie. Cu mic, cu mare suntem invitaţi la „Fasching - Sărbătoarea clătitelor 2017”



În Prejmer încă se mai păstreză tradiţiile săseşti. Comunitatea din Prejmer a înţeles importanţa conservării valorilor tradiţionale, respectă şi are deschidere faţă de diversitatea culturală. De la an la an, Fasching-ul atrage un public tot mai larg, ediţia din 2016 numărând peste 14 000 participanţi care s-au bucurat savurând delicioasele produse tradiționale, admirând și degustând din Expoziția de clătite.



Susținute în aer liber, concertele celor mai apreciați artiști români, trupele de dans tradițional săsesc, fanfara, caravana sunt doar câteva dintre surprizele pe care organizatorii le au în vedere şi la ediţia din acest an, pentru localnici și publicul larg.



Invitaţi de seamă, pe lângă mulţi artişti care vor urca pe scenă însufleţind atmosfera, vor fi Direcţia 5 şi Alexandra Ungureanu.



La încheierea evenimentului, duminică seara, va avea loc un impresionant foc de artificii. Dar până atunci, în tot week-end-ul va domni voia bună!



Pe lângă Expoziţia de Clătite, care va reuni clătite savuroase cu cele mai neaşteptate umpluturi şi ingrediente, una dintre atracţii va fi maşina de făcut clătite. Maşinăria a fost concepută şi realizată de un prejmerean, care timp de trei luni a meşterit la ea. Iar acum se poate lăuda cu o performanţă deosebită: face o clătită în 20 de secunde, care se coace simultan pe ambele feţe. Practic, aluatul este foarte bine porţionat şi turnat între doi cilindri fierbinţi.



Mii de turişti vin să asiste în fiecare an la ineditul carnaval şi să guste delicioasele clătite, vedetele evenimentului. Doar la Prejmer vă puteţi delecta cu clătite cu umplutură de sarmale, clătite cu zacuscă, clătite cu spanac şi ciuperci. Pentru turiştii mai conservatori vor fi pregătite şi tradiţionalele clătite cu gemuri de casă.







Sunteţi invitaţi să savuraţi delicioasele produse tradiționale, degustând din Expoziția de Clătite, care vine şi anul acesta cu o ofertă extrem de bogată.



Cu ocazia festivalului şi porţile Cetăţii vor fi deschise, accesul vizitatorilor fiind gratuit. Monument UNESCO, Cetatea Prejmer a devenit un punct important pe harta turistică a judeţului Braşov.







Istoricul Faschingului



După 20 de ani de pauză, farmecul „Sărbătorii cu clătite” la Prejmer a rămas acelaşi. Saşii adunaţi în jurul Cetăţii Prejmer alungau, în Fasching, ultimele urme ale iernii. Faschingul se ţinea de obicei în săptămâna dinainte de Lăsata Secului şi era perioada balurilor mascate, prilej de petrecere, voie bună și mâncare aleasă. Sărbătoarea începea cu „Caravana Clătitelor”.



Flăcăii costumaţi, dansau şi ofereau clătite care se făceau chiar pe plita aşezată în căruţa care îi însoţea. Mai furau şi câte o fată, o ascundeau sub coviltirul căruţei, iar logodnicul tinerei trebuia să plătească pentru eliberarea ei. Când saşii din Prejmer au luat drumul Germaniei, odată cu ei au dispărut şi petrecerile. Dar, după 20 de ani de pauză, românii – căci în Prejmer au rămas doar câteva familii de saşi – au reînviat Sărbătoarea Clatitelor şi Fasching-ul .



Caravana Clătitelor, în care toate rolurile sunt jucate de băieţi mascaţi, porneşte dimineaţa prin sat. Într-o căruţă dotată cu plită, „Mama grasă” şi „Mama slabă”, doi flăcăi cu talente culinare, costumaţi în bucătărese, învârtesc clătite. Tineri mascaţi pe cai aprigi, deschid drumul căruţei în care se rumenesc clătitele, sub ochii fardaţi ai celor două „mame”.



„Mirele şi mireasa”, doi băieţi deghizaţi şi ajutoarele lor cântă, chiuie, bat din poartă în poartă şi „joacă” lumea ieşită în stradă să-i admire. Înainte, convoiul era deschis de un măgar. La apariţia caravanei, domnişoarele ieşeau în poartă cu făină și ulei din care aveau să se realizeze clătitele pentru petrecerea ce urma pe seară.



Faschingul este o sărbătoare menită să alunge duhurile iernii şi frigul. Pe vremuri însă, era şi o ocazie de petrecere, pentru băieţii care urmau să plece la oaste.



Cu o seară înainte de carnaval, tinerii se adunau la Cetatea din sat într-o şezătoare pentru a face ultimele retuşuri creaţiilor cu care urmau să se prezinte la petrecere.



Exista obiceiul ca, pe parcursul caravanei clătitelor, fetele să fie „răpite”. Urmau negocierile cu părinţii care plăteau ca să-şi recupereze fata”. Copiii aveau şi ei parte de un carnaval, unde dansau şi se întreceau în a juca spectacole de teatru.



Seara însă era a tinerilor. Fetele, cu măşti simple, mărginite de danteluţe, veneau să-şi întâlnească iubiţii cu care se învârteau în valsuri.



Femeile făceau un cerc, care era cuprins în alt cerc – cel al bărbaţilor. Cele două cercuri se mişcau în direcţii diferite cât fanfara cânta polka. Cum se schimba ritmul şi începea valsul, fiecare fată trebuia să se întoarcă şi să danseze cu cel din spatele ei. Cine rămânea fără pereche dansa cu mătura.



Aşadar, week-end-ul acesta, în 25 și 26 februarie 2017 sunteţi invitaţi la cea de a XIII-a ediție a FASCHING-ului, care va fi cu siguranţă cu noroc! Întâlnire de neuitat la Sărbătoarea Clătitelor!