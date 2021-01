Web hosting. Ce erori SMTP pot aparea in email-urile personalizate?

Atunci cand vrei sa trimiti un email prin intermediul adresei create in serviciul de web hosting, se poate intampla sa intampini o eroare. Adesea, acest eveniment are loc din cauza aplicatiei de email folosite, insa pot fi si erori ce au legatura cu serverul. Este important sa recunosti cauza pentru a putea solutiona problema cat mai rapid.





Ce semnifica erorile SMTP alcatuite din coduri numerice?





Un sir numeric s-ar putea sa nu-ti sugereze prea multe, dar faptul ca exista coduri de eroare formate dintr-o serie de 3 cifre face totul sa fie mai simplu. Mai exact, acestea reprezinta raspunsul din aplicatie la transmiterea mesajului. Prima cifra este intotdeauna cuprinsa intre intervalul 1-5 si iti spune daca s-a trimis comanda la serverul de web hosting si daca urmeaza sa fie procesata sau nu, dupa cum urmeaza:







l Cifra 1: Comanda de a trimite mesajul este acceptata, insa procesul nu a inceput din cauza lipsei conexiunii.





l Cifra 2: Mesajul a fost livrat.





l Cifra 3: Serverul nu poate trimite mesajul, deoarece nu sunt furnizate suficiente informatii.





l Cifra 4: Mesajul nu a fost trimis, dar serverul va incerca sa faca acest lucru mai tarziu, in functie de setarile din sistem. Dupa ce se intampla asta, vei primi o notificare.





l Cifra 5: Este o eroare de email care indica faptul ca livrarea nu a putut fi efectuata si nu se va relua procesul de trimite.

Eroarea SMTP 550 Permanent Failure





Aceasta este una dintre cele mai comune erori pe email. Din pacate, cauzele sale pot fi multiple si este destul de greu sa determini solutia. Uneori, ar putea fi vorba de continutul pe care vrei sa-l trimiti sau de adresa IP utilizata in serverul de web hosting. Exista clienti de email care au filtre de scanare exigente si pot refuza cererea ta pe motiv ca exista virusi sau link-uri de tip spam, chiar daca acest lucru nu este adevarat.







Intr-o astfel de situatie, poate fi afisat un cod ce transmite detalii aditionale, precum cele de mai jos:





550 5.7.1: Serviciu indisponibil.





550 5.2.1 Mail provenit dintr-un site de spam.





550 Mesajul tau a fost respins din cauza ca a fost detectata o activitate de tip spam.





550 Mesajul contine continut nesigur.





Se recomanda sa contactezi destinatarul si sa-l rogi sa adauge adresa ta de email in sectiunea whitelist. In felul acesta, vei putea sa reiei legatura cu el pe viitor, fara sa mai intampini probleme. Daca mesajul de eroare mentioneaza un blacklist, discuta cu furnizorul de web hosting si cere-i ajutor pentru a solutiona aceasta problema.





Eroare SMTP 421





Eroarea SMTP 421 in web hosting indica faptul ca serviciul de email nu este disponibil. In general, este vorba de faptul ca adresa destinatarului a fost compromisa. Serverul va incerca sa retrimita emailul in mod automat, desi, in majoritatea situatiilor, operatiunea nu se va finaliza.





Eroare SMTP 452





Aceasta eroare indica faptul ca trimiti prea multe emailuri din web hosting, intr-un interval scurt de timp. Din acelasi motiv, serverul este suprasolicitat si nu mai face fata cererilor. Poti rezolva problema daca-i oferi acestuia libertate sa proceseze comenzile deja existente. Verifica si spatiul utilizat pe disc. Daca memoria nu mai este suficienta, contacteaza providerul si solicita un plan cu mai multe resurse.