Vrei să încerci SCUBA DIVING-ul? Află 5 pași esențiali pentru un scafandru la început de drum

Scufundările – numite și scuba diving – sunt o experiență aparte, care necesită o mică doză de curaj și o mare doză de dorință, admirație și respect față de lumea acvatică. O astfel de activitate merită încercată, cu siguranță, fiindcă te pune în contact cu o altă lume, plină de vietăți și plante marine.



Te-ai hotărât că vrei să încerci?



În acest articol vei afla care sunt cei 5 pași esențiali pentru un scafandru la început de drum:



1. Alege locația potrivită



Sunt numeroase locații în care poți desfășura această activitate, însă trebuie să ții cont și de specificul apei respective. De exemplu, Marea Neagră poate fi, deseori, mai tulbure decât Marea Egee sau Marea Mediterană, iar oceanele au caracteristici cu totul diferite față de cele ale mărilor. Informează-te despre aceste lucruri, fiindcă flora și fauna din acest mediu se modifică considerabil de la o locație la alta. Cere sfaturi specialiștilor în domeniu sau citește review-uri despre această activitate în locația în care îți dorești să mergi – destinațiile posibile sunt multiple.



2. Verifică prognoza meteo



Vremea este esențială în scuba diving, fiindcă îți poate influența major experiența. Furtunile și ploile răvășesc, de obicei, apele, aducând algele din larg spre mal. Acest lucru îți poate afecta vizibilitatea, fiindcă apa devine mai tulbure și îți va fi mai dificil să observi frumusețile marine. Așadar, verifică prognoza înainte de a stabili ședințele de scuba, pentru a profita din plin de tot ce îți oferă această activitate.







3. Caută cursuri pentru nivelul tău



Este esențial să găsești un loc care organizează cursuri pentru nivelul la care te afli, fie că ești la prima experiență, fie că ai mai cochetat înainte cu scufundările. Fii sincer/ă cu privire la acest detaliu, fiindcă este foarte important pentru a putea evalua pregătirea pe care o ai și pentru a putea fi în siguranță.



4. Documentează-te în legătură cu ce presupune această activitate



Scuba diving-ul poate părea o activitate fun, însă trebuie să știi că are și foarte multe reguli de care trebuie să ții cont. Mai întâi, trebuie să te obișnuiești cu ideea și cu faptul că modul de a respira sub apă este ușor diferit față de cel normal – fiindcă respirația se efectuează inspirând și expirând doar pe gură, prin dispozitivul care este legat la butelia de oxigen. La început, s-ar putea să fie puțin ciudat, însă odată ce te obișnuiești cu senzația, te poți relaxa în voie și te poți bucura de minunățiile lumii acvatice.



5. Acordă o atenție deosebită trainingului inițial



Trainingul pe care ți-l va face instructorul de scuba diving este foarte important, fiindcă pune bazele conduitei pe care va trebui să o ai în timpul activității. Trebuie să înveți semnele prin care poți comunica sub apă, instrumentele pe care le poți folosi, anumite reguli esențiale, dar și rolul fiecărui obiect atașat costumului de scafandru.



Echipamentul este destul de complex și trebuie să ții minte care este întrebuințarea fiecărui element în parte, pentru a avea control asupra posibilelor situații care pot apărea. Dacă vrei să fii pregătit cu o parte din echipament – pe care să o poți folosi, apoi, de fiecare dată –, intră pe site pentru a vedea ce opțiuni ai.





Așadar, scuba diving-ul este o experiență unică și inedită, pe care o poți încerca pentru a cunoaște misterele lumii acvatice. Este o oportunitate minunată de a putea intra în contact cu un mediu necunoscut, în calitate de observator.

Nu trebuie să te temi, cei care te vor conduce în această activitate sunt instructori experimentați, care vor avea grijă să te simți confortabil.



Sursa foto: pixabay.com