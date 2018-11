Votează proiectele care vor schimba România prin tehnologie în competiția RO SMART în Țara lui Andrei!

În cadrul competiției naționale de proiecte „RO SMART în Țara lui Andrei” se acordă granturi totale de 400.000 de euro, mentorat din partea angajaților OMV Petrom și consultanță pentru implementarea proiectelor software din partea companiei Life is Hard pentru proiectele careschimbă România prin tehnologie.Peste 200 de proiecte de tip SMART CITY au intrat în competiția RO SMART în Țara lui Andrei: 174 vizează schimbări în educație, 22 schimbări în sănătate, 10 de mediu, 21 în domeniul infrastructurii, 7 in domeniul siguranței, 3 pentru agricultură, 2 în domeniul energiei și 4 pe transport.Toate proiectele eligibile sunt postate pe pagina www.taraluiandrei.ro si pot fi votate in perioada 2- 15 noiembrie 2018. Câștigătorii competiției vor fi anunțați pe 24 noiembrie.În competiția „RO SMART în Țara lui Andrei”, care urmărește să pună tehnologia în sprijinul dezvoltării sustenabile a comunităților din România, s-au înscris peste 200 de proiecte care propun soluții inovatoare în 8 domenii cheie: educație, infrastructură, sănătate, siguranță, transport, agricultură, energie și mediu. Urmează etapa a doua a competiției, cea a votului public. Fiecare român care își dorește să aducă o contribuție la dezvoltarea României prin tehnologie poate vota proiectul favorit până pe 15 noiembrie!“Ne bucurăm să vedem sute de proiecte SMART care doresc să își găsească locul pe harta României. OMV Petrom susține inițiativele românilor care aduc schimbare prin tehnologie în comunitățile din țară și îi felicităm pe cei care au trecut în etapa următoare a competiției. Invităm publicul să își voteze favoriții și să contribuie astfel la dezvoltarea cât mai multor comunități SMART.”, a declarat Mona Nicolici, Manager Departament Sustenabilitate, OMV Petrom.În paralel cu votul public, proiectele sunt evaluate de un juriu de experți, ținând cont de următoarele criterii: relevanţa proiectului, impactul proiectului și beneficiari, fezabilitatea implementării, bugetul realist și transparent, sustenabilitatea proiectului, noutatea ideii și inovaţia tehnologică. Ponderea votului public este de 20%, iar evaluarea juriului are o pondere de 80%.Primii 25 de finaliști vor fi invitați să susțină proiectele în fața juriului. Câștigătorii competiției vor fi anunțați pe 24 noiembrie.Mai multe detalii, pe www.taraluiandrei.ro , secțiunea Proiecte - RO SMART.