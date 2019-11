Vocea trupei Conexiuni s-a stins. Drum lin către stele, Florian Stoica

Descriere foto: Un vocalist rock de excepție a luat drumul cerurilor. Florian Stoica, unul dintre fondatorii trupei braşoveane Conexiuni, a murit la doar 58 de ani. Remember: Trupa Conexiuni, cu Florian Stoica în mijloc, în perioada de succes a anilor `90; Sursa: bzb.ro



Solistul formaţiei braşovene Conexiuni, Florian Stoica, a murit cu doar două săptămâni înainte să împlinească 58 de ani. Voce de excepţie a rockului românesc, Florian i-a surprins prin dispariţia sa prematură pe toţi apropiaţii săi. În urmă cu mai puţin de o săptămână, acesta a susţinut un concert şi avea altul programat peste doar o săptămână.



Aveau concert programat la Braşov



„Sâmbătă mergeam la o lansare de carte, care se cheamă – culmea ironiei! - «Paşi prin viaţă». Pe urmă, trebuia să mergem la ziua lui Ivan, care e odată cu ziua lui şi ne-am propus să-i facem şi un tort, trebuia să ajungem la Rockstadt, în Braşov, să cântăm şi acolo, cu proiectul cel nou, făcusem şi un plan de turneu pentru februarie-martie-aprilie...”, a spus Victor „Solo” Solomon, chitaristul trupei Conexiuni.



Cu atât mai mult, vestea morţii sale a fost un şoc chiar şi pentru foştii colegi de trupă, mai ales că Florian nu fuma, nu consuma alcool decât foarte rar şi nu suferea de vreo boală. Potrivit unui alt coleg de trupă, nici măcar nu conducea imprudent, încât să-i spună prietenii că va muri în accident de maşină. „Iniţial, am crezut că e o glumă, n-am crezut că e adevărat. Am crezut că s-a creat o confuzie cu moartea lui Leo Iorga. Am zis că nu e solistul de la Conexiuni, solistul de la Compact a murit. Mi-a spus cineva să mă uit pe pagina lui de facebook şi atunci am văzut. Am rămas interzis”, a povestit Gabi „Baştanu” Isac, basistul trupei Conexiuni.





„Acum am vrea ca «TU» să «Mai rămâi puţin»...”



Florian Stoica s-a stins din viaţă miercuri seară, la locuinţa sa din Urlaţi. Anunţul a fost făcut de familie, joi dimineaţă, pe contul de socializare.



„Acum am vrea ca «TU» să «Mai rămâi puţin», însă cu durere în suflet trebuie să vă anunţăm că al nostru soţ, tată, prieten, artist Florian Stoica, solistul formaţiei Conexiuni, a plecat aseară la 22.45 spre Ceruri, pentru că are un spectacol în faţa Domnului, cel mai dureros pentru noi, dar probabil cel mai valoros pentru el. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, la Biserica Sfinţii Voievozi din Urlaţi”, au transmis Florentina şi Florentin, soţia şi fiul artistului.



Conexiuni a fost înfiinţată în toamna anului 1983, la Braşov, la iniţiativa a trei studenţi: Marcel Boca, Florian Stoica şi Victor Lenghel şi a debutat la Casa de Cultură a Studenţilor. Trupa rock a lansat o serie de melodii care au făcut senzaţie, între care celebrele piese „Tu” (compusă chiar de Florian Stoica), „Mai rămâi puţin”, „Fosta iubire” sau „Învins doar pentru o clipă”.



Conexiuni a cântat pe scenă alături de trupe de renume internaţional: Scorpions, la Bucureşti, în 1993, Saxon şi Paradise Lost, la Festivalul „Rock ’94”, iar- în urmă cu 15 ani – în deschiderea concertului Europe, la Braşov.



Florian Stoica s-a născut la Urlaţi, în 1961. Inginer de profesie, pasionat de politică, de fenomenele sociale, Florian Stoica va rămâne pentru mulţi acea voce din rockul românesc, care dincolo de toate ne amintea că suntem oameni.



Brașovul e mult mai sărac după această disparițe. Drum lin spre stele, Florian Stoica! Dumnezeu să te odihnească în pace. Condoleanțe familiei îndurerate!