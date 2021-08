Vladimir Sofronie, brașoveanul de 8 ani campionul Uniunii Europene U8 ani la șah, ediția 2021

Brașoveanul Vladimir Sofronie a câștigat detașat medalia de aur, neînvins, cu 8,5 puncte din 9 posibile - deși a fost prima lui participare la un concurs în afara țării - la distanță uriașă față de următorii clasați (la 2,5 puncte față de următorul clasat). Vladimir era deja campion detașat înainte de ultima rundă!





În perioada 13-22 august 2021 s-a desfășurat a 19-a ediție a Campionatului Uniunii Europene pentru copii în localitatea Kouty nad Desnou din Cehia. Astfel, au fost desemnați cei 8 campioni ai Uniunii Europene pe anul 202: 4 băieți și 4 fete, la categoriile de vârstă: U8, U10, U12 și U14 ani).







Podiumul băieților U8 ani, după 9 runde:





Pe primul loc: Sofronie Vladimir (ROU) 8,5 puncte

Pe locul al doilea: Janeczek Maksymilian (POL) 5,5 puncte

Pe locul al treilea: Kroulik Stepan (CZE) 5,5 puncte



Vladimir și părinții săi care îi sunt și antrenori au declarat că: ”Au fost 10 zile trăite la intensitate maximă, cu emoții și lacrimi de bucurie!” și transmit mulțumiri comunității brașovene care l-a susținut pe Vladimir în ultimele luni. Deplasarea lui Vladimir a fost susținută financiar de către Federația Română de Șah, Vladimir fiind campionul național. Deplasarea antrenorilor a fost posibilă datoriă brașovenilor inimoși.

Mulțumiri speciale Fundației Comunitare Brașov și presei pentru că au crezut în potențialul lui Vladimir și nu au lăsat să treacă neobservate rezultatele lui, care vin în urma multor ore de muncă, deși Vladimir are numai 8 ani!



Rezultatul lui Vladimir a fost recompensat de organizatori cu un laptop pe care Vladimir îl va folosi pentru pregătire.

Acesta a fost un an competițional greu pentru Vladimir și familia lui, cu multe turnee anulate, însă Vladimir are nevoie de experiență, de cât mai multe turnee internaționale.





În urma câștigării ediției 2021 a Campionatului Uniunii Europene pentru copii U8 din Cehia, neînvins, cu 8,5 puncte din 9, Vladimir tocmai a trecut de ELO 1500!





Următorul turneu anunțat este Campionatul Mondial ELO <1700, programat pentru luna octombrie în Grecia (termenul de înscriere este 16 septembrie):







Costurile de deplasare la acest campionat se ridică la 3000 de euro (pentru Vladimir și antrenorii lui). Cei care doresc să susțină în continuare financiar performanța lui Vladimir și doresc să facă posibilă participarea lui la Campionatul Mondial ELO<1700, o pot face prin sponsorizări sau donații:





ASOCIATIA CLUB SPORTIV LOGIC 64 BRASOV

CIF: 27588981

Banca Transilvania

IBAN: RO06BTRL00801205R06250XX



Persoană de contact: Sofronie Claudia - președinte - tel. 0745 322342