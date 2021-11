Vizitatorii Muzeului Civilizației Urbane a Brașovului sunt invitați să afle tainele fabricării și purtării pălăriei, de la artistul plastic și designerul Kristina Dragomir

Joi, la orele 17.00, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului nr. 15, brașovenii sunt invitați să afle, într-un cadru destins, despre tainele fabricării și purtării pălăriei de la artistul plastic și designerul Kristina Dragomir, doctor în arte vizuale.



Talentul i-a adus o reputație internațională, creațiile sale fiind prezente acum în muzee, cât și în cele mai exclusiviste concept store-uri internaționale, fiind susținute și de patronajul Casei Regale din România. Ele au fost incluse în portofoliul Muzeului de Artă Contemporană din Chicago, au fost selectate în primele 50 Best Design Worldwide conform publicației WeAr Global Magazine și acum completează ținuta mai multor staruri internaționale ca Lady Gaga, Elle Fanning, Katy Perry, Rita Ora, Janelle Monae, Jenner Kendall, Chiara Ferragni, Bea Akerlund, Lara Stone, Doutzen Kroes, Devon Aoki, Lana Condor, Elsa Hosk, Aino Jawo, Noah Cyrus, fiind promovate și în cele mai importante reviste din lume ca: Vogue Magazine, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Schon, Tatler, Chaos, Nylon etc.



Evenimentul are loc în cadrul expoziției temporare ”Pălăria – accesoriu, eleganță și mesaj în Brașovul interbelic” care se bucură de un real succes. Participanții vor călători în timp prin epoci demult apuse, vor asculta o pledoarie despre câteva pălării celebre de la începutul secolului al XX-lea și vor primi recomandări de stil, ce tipuri de pălării li se potrivesc și cum să le aleagă în funcție de fizionomie, vârstă, anotimp, eveniment, etc. Și vor afla secretele în materie de modă ale starurilor internaționale ale momentului.



În zona de entertainment, participanții pot să probeze pălăriile create exclusiv pentru această expoziție de Kristina Dragomir, pălării inspirate din perioada interbelică.







Participarea la eveniment se face doar pe bază de rezervare la numărul de telefon 0268.475.565, în limita locurilor disponibile. Conform legislației în vigoare, la eveniment vor putea participa doar persoanele care prezintă certificatul verde electronic.