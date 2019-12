Vizită virtuală prin savana africană, la Zoo Braşov

Descriere foto: Braşovenii de toate vârstele au ocazia la Zoo Braşov, de a face o „plimbare cu prin savana africană”, cu un autobuz virtual ce reproduce condițiile reale; Sursa: bzb.ro; https://www.facebook.com/ZooBrasov/



Braşovenii de toate vârstele au ocazia face o „plimbare cu prin savana africană”, cu un autobuz virtual, cu plecarea de la Zoo Braşov.



Zoo Brașov oferă publicului o nouă atracție, o călătorie virtuală în savana africană. Toți cei care doresc să cunoască flora și fauna din savană și, în același timp, să simtă cum este acolo, o pot face cu autobuzul safari și cu ochelarii de realitate virtuală.







Noua atracţie a fost prezentată luni şi a fost testată deja de câţiva elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 9, din cartierul braşovean Noua.



Practic, cu ajutorul unei căşti speciale pentru proiecţii VR (realitate virtuală) şi aşezaţi pe scaune, vizitatorii fac un tur de 13 minute prin savana africană. Prin intermediul căştilor VR, vizitatorii vor vedea pe parcursul turului animale specifice zonei de savană africană (elefanţi, lei, rinoceri, păsări exotice) într-un peisaj cu relief şi vegetaţie specifică, vizibil la 360 de grade.



Autobuzul, cu o capacitate de 10 locuri, reproduce condiţiile de trafic, adică şocurile pe care le resimţi când mergi cu maşina pe un drum „de savană”. Experienţa este una interesantă, având în vedere că, în timpul călătoriei maşina este atacată de un rinocer, iar o bucată dintr-un pod de lemn „se rupe sub greutatea vehiculului”.



Pe lângă fondul sonor alcătuit din sunetele specifice, pe parcursul întregului tur vizitatorii primesc informaţii, prin intermediul unui narator, despre speciile de animale pe care le văd (identificarea animalelor şi curiozităţi despre viaţa acestora).



Scenele au fost gândite cu mare atenţie



De altfel, directorul Grădinii Zoologice Braşov, Alin Pînzaru, a declarat că scopul autobuzului virtual este de a reproduce cât mai fidel experienţa prin savană. „De asemenea, ne-am propus ca această experienţă să fie şi una educativă. În filmuleţ sunt prezentate mai multe detalii şi sunt utilizate scenarii prin care dorim să le stârnim curiozitatea celor mici. Acest sistem VR este tot mai folosit la nivel mondial şi ne permite să ne transpunem într-un cadru care în mod obișnuit nu ne este foarte facil. Pentru cei mici este o experienţă inedită şi un mod de a cunoaşte animalele”, a declarat reprezentantul Grădinii Zoologice Braşov.



El a mai spus că pelicula a fost pregătită în baza scenariului solicita de Zoo Braşov şi a fost testată o perioadă, înainte de a fi oferită publicului: „De exemplu, am fost extrem de atenţi cu scena în care rinocerul, pentru a cei mici să nu se sperie. Sunt momente care fac extrem de atractivă această experienţă”.



Sub 6 ani - accesul interzis, până la 14 ani - 10 lei biletul, restul vizitatorilor - 15 lei



Preţurile biletelor la acest obiectiv sunt de 15 lei pentru adulţi şi 10 lei pentru copiii cu vârsta între 6 şi 14 ani. Copiii cu vârsta sub 6 ani nu au acces la acest obiectiv, acest gen de activitate nefiindu-le recomandat din motive de siguranţă.



Programul de funcţionare este de marţi până duminică, între orele 10.00 şi 18.00. De regulă, lunea este liberă, mai puţin în vacanţele şcolare sau în sărbătorile legale, când Grădina Zoologică Braşov este deschisă.



Valoarea proiectului este de aproximativ 570.000 lei



Planuri pentru 2020:



La prezentarea autobuzului virtual a participat şi primarul Braşovului, George Scripcaru, care a declarat a anunţat că investiţiile la Grădina Zoologică vor continua: „De anul viitor, vizitatorii vor avea parte de noi atracţii: foci, lei-de-mare şi pinguini, zebre şi vom finaliza lucrările de reconstrucţie a spaţiilor pentru reptile, insecte şi păsări exotice. Având în vedere că de la an la an numărul de vizitatori este în creştere, precum şi faptul că tot mai multe şcoli apelează la lecţii deschise la Grădina Zoologică, consider că direcţia pe care am ales-o este ce bună şi face din această grădină cea mai ofertantă facilitate de acest tip din România”.



Mai exact, pe parcursul anului 2020 vor fi finalizate lucrările la adăposturile interioare şi exterioare destinate focilor, leilor-de-mare şi a pinguinilor.



În momentul de faţă este finalizată partea de săpătură, îmbunătăţirea terenului de fundare, iar structura de rezistenţă este finalizată în proporţie de 15%.



De asemenea, se vor finaliza reamenajarea spaţiului destinat zebrelor, reconstrucţia zonei destinate reptilelor şi a celei care va adăposti colecţia de insecte, artropode şi amfibieni (ambele zone fiind situate în incinta Clădirii Exotice).



Adăposturile interioare din incinta Clădirii Exotice, destinate mai multor specii de păsări exotice, precum şi adăposturile exterioare corespondente, vor fi complet amenajate şi mobilate, în vederea populării acestora.



Se vor finaliza amenajarea şi mobilarea adăposturilor interioare şi exterioare destinate marmosetelor şi tamarinilor.



Spaţiul actual al mistreţilor va fi reamenajat, urmând să devină o zonă care va adăposti animale specifice Americii de Sud: tapir, capybara, mara, furnicar.



Populaţia de mistreţi va fi relocată într-un spaţiu nou, care va fi construit într-o zonă disponibilă din grădina zoologică, optimă pentru aceste animale din punctul de vedere al reliefului natural şi al vegetaţiei existente.