„Visssual” la Brașov - Cultură neconvenţională, într-o fostă hală

Descriere foto: Cinci tineri, cu joburi diferite, au readus la viaţă fosta secţie de tălpuire a fabricii de încălţăminte din Braşov. Acum locul poartă denumirea „Visssual” și întrunește tot felul de evenimente neconvenționale brașovene; Sursa: bzb.ro





Cinci tineri, cu joburi diferite, au readus la viaţă fosta secţie de tălpuire a fabricii de încălţăminte din Braşov, prin artă.



În martie 2018, cinci tineri cu joburi diferite (Flavia Stamate, Carmen Zmaranda, Dinu Ivancu, Alexandru Solomon şi Răzvan Pascu) închiriau fosta hală în care se făcea tălpuirea papucilor produşi la Fabrica de Încălţăminte Tino.



Dorinţa lor era să facă un Amural permanent, căci este vorba despre cei care au prezentat Festivalul de Arte Vizuale Amural, care are loc în luna august, la Braşov.



Însă „Amuralul permanent” a mai trebuit să aştepte în cadrul Visssual.



Au muncit zi de zi pentru a renova spaţiul închiriat. „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să reparăm acoperişul. Ploua înăuntru. Apoi am făcut instalaţia electrică, o instalaţie specială de lumini, instalaţia de sunet, am pus termopane, sistemul de înăclzire. Unde nu am ştiut noi, am apelat la profesionişti. Mobilierul care este aici acum, totul este făcut chiar în acest spaţiu”, îşi aminteşte Răzvan Pascu, director de creaţie în cadrul proiectului.



Renovările au durat până în toamna lui 2018, dar şi acum mai este ceva de făcut.



Însă din noiembrie 2018 s-a deschis Visssualul-ul, un spaţiu de cultură în care non-convenţionalul este numitorul comun.



Au avut loc mai multe tipuri de evenimente, fie pregătite de cei cinci asociaţi, fie aduse de alţii. Designul este minimalist, dar recuzita este din materiale reciclabile şi toţi ţin la asta foarte mult.



Până acum, învestiţia a însemnat 50.000 de euro, în renovări şi susţinerea unor evenimente. Şi orice profit obţinut este reinvestit.



În această vară, Visssual-ul vrea să se deschidă şi pentru prima stagiune culturală estivală alternativă. „Noi nu suntem un club, suntem un hub cultural. Vrem o stagiune estivală pentru că, în timpul verii oferta culturală se reduce. Nu mai sunt spectacole la Teatru, Filarmonică, Operă. Cei care vor dori, vor găsi aici teatru alternativ, muzică clasică, jazz etc.”, a mai spus Răzvan Pascu.



Spaţiu şi pentru cei cu idei creative



În acelaşi spaţiu, pe de altă parte, pot veni şi toţi cei care au idei creative. Pe lângă sala în care au loc spectacolele, există şi un atelier de creaţie şi totodată, există şi un studio de sunet. Atelierul este pus la dispoziţia comunităţii, se poate prelucra lemn, metal, plastic, bijuterii, textile etc.



Îl poate folosi oricine vrea, condiţia este să achite cheltuielile cu utilităţile. Ca de altfel şi cei care vin cu evenimente. În plus, la sfârșitul săptămânii trecute a fost deschisă şi grădina, pe care cei cinci tineri vor să o transforme într-un spaţiu de relaxare.