Virtual Public Sector, cel mai mare eveniment online dedicat digitalizării sectorului public din România

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește performanța serviciilor publice digitale, deși are una dintre cele mai bune conexiuni la internet de mare viteză. Pentru îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile publice, dar și pentru implementarea soluțiilor inovatoare cu scopul de a dezvolta potențialul de creștere în domeniul digital, are loc în perioada 11 - 12 mai, Virtual Public Sector.



Evenimentul are ca scop promovarea și valorificarea tehnologiei moderne pentru dezvoltarea și modernizarea autorităților și instituțiilor publice, precum și pentru dobândirea competențelor pentru digitalizare de către angajați.







Cum se desfășoară și care sunt beneficiile







Virtual Public Sector își propune să conecteze reprezentanți ai companiilor de profil din industria IT cu cei ai autorităților publice, într-un mod inedit, în cadrul unei platforme virtuale 3D, ușor accesibilă.



Pe parcursul celor două zile, cele mai noi soluții tehnologice care duc la o productivitate mult mai ridicată a serviciilor și vin cu avantajele transformărilor digitale, vor fi prezentate de companii private care vor susține sesiuni de prezentări în cadrul unei conferințe și își vor expune portofoliul de produse la standurile virtuale, interactive. În cadrul zonei Expo, participanții vor putea interacționa cu furnizorii de soluții, având posibilitatea de a intra în contact direct prin chat și webcam.



De asemenea, metodele și instrumentele prin care orașele României se pot transforma în orașe smart, comunicarea digitală, dar și strategiile de ofertare în piața achizițiilor publice sunt dezbătute în cele 3 workshop-uri susținute de specialiști în domeniu și de profesioniști care au activat de ambele părți, atât în sectorul public cât și în cel privat. Scopul principal este acela de a contribui la creşterea performanţelor instituţiilor şi funcţionarilor publici prin utilizarea noilor tehnologii și prin transformarea digitală în sectorul public. Doar în acest fel, cetățenii, administrațiile și companiile care le folosesc vor consolida o economie durabilă și dinamică.



Printre invitații evenimentului se regăsesc Octavian Oprea, vicepreședinte Autoritatea pentru Digitalizare, Laurenţiu Stelea, Business Analyst si Software Developer, fost secretar de stat MCSI, Cătălina Bădoiu, Lector universitar asoc. la Facultatea Relații Economice Internaționale, ASE, fost secretar de stat MIPE și Dragoş Dincă, Conf.univ.dr. SNSPA, Facultatea de Administrație Publică.



Participanții la eveniment au avantajul de a interacționa cu un public numeros, de pe orice device, indiferent de distanță și fără limitare de timp, într-un mediu securizat din punctul de vedere al colectării informațiilor de înregistrare, în timp ce soluțiile furnizorilor privați pot deveni surse inspiraționale pentru edili, în proiectele lor pentru modernizarea actului administrativ și pentru facilitarea comunicării cu cetățenii.







Pentru mai multe detalii, accesați site-ul: https://virtualpublicsector.ro







Godmother, agenție focusată pe brand experience, specializată în furnizarea de servicii de tip BTL și digital, are la activ peste 1000 de evenimente. Printre clienții agenției se numără: Google, BASF, Rompetrol, Agricover, Profi, H&M, Heineken, Henkel, Ursus, Forever Living Products, Servier etc.



În ultimii 15 ani Godmother și-a propus să ofere servicii de cea mai bună calitate pentru Sectorul Public, având un business bazat pe valori și principii solide.



Public Research este o firmă specializată în domeniul consultanţei în management şi consilierii/indrumarii/formării resurselor umane, cu activitatea concentrată în principal, pe servicii de consultanţă în management și formare pentru angajați.