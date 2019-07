Viorica Dăncilă şi-a schimbat poziţia în privinţa mutării ambasadei de la Tel-Aviv la Ierusalim.

Viorica Dăncilă şi-a schimbat poziţia în privinţa mutării ambasadei de la Tel-Aviv la Ierusalim. După ce, iniţial, aceasta ieşise şi anunţase decizia Guvernului de a muta Ambasada la Ierusalim, gest care a dus la un conflict cu preşedintele Klaus Iohannis, acum premierul anunţă că a terminat analiza făcută la nivelul Guvernului, analiză pe care o va trimite către toate insituţiile implicate, însă decizia politică aparţine preşedintelui Klaus Iohannis.





„Am avut un memorandum în minister, am definitivat această analiză, am trimis-o către instituţiile implicate, am trimis-o către preşedinte. Aici este vorba de o decizie politică pe care trebuie să o ia preşedintele Romaniei”, a spus Viorica Dăncilă, joi, la DC News. Ea a continuat. „Mutarea unei ambasade e atributul preşedintelui. Preşedintele trebuie să iasă public şi să spună: nu voi muta sau voi muta ambasada”. Scandalul mutării Ambasadei a apărut imediat după ce Viorica Dăncilă a fost numită premier. Liviu Dragnea, pe atunci preşedinte al PSD, a anunțat într-o emisiune că Executivul a adoptat în ședința de Guvern un Memorandum privind propus mutarea Ambasadei din Israel fără a-l informa pe președinte. Reacția președintelui Klaus Iohannis a venit imediat.



El a spus că șefa Executivului a plecat fără un mandat din partea șefului statului și că l-a îngrijorat secretomania în care s-a realizat această vizită. A fost momentul în care preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut, oficial, premierului Viorica Dăncilă, demisia din funcţie. Şefa Executivului a cerut Ministerului de Externe un raport pe această temă, precizând că decizia privind Memorandumul de mutare a Ambasadei a fost una politică şi că se va ţine cont de decizia preşedintelui Klaus Iohannis. Cu toate acestea, premierul a continuat, în întâlnirile cu oficialii din Israel, să vorbească despre această intenţie. La începutul acestui an, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în martie, că Ambasada României din Israel va fi mutată la Ierusalim. În prezent, reprezentanța diplomatică a statului român se află la Tel Aviv. Premierul României a făcut acest anunț oficial în cadrul Conferinţei Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC) , din SUA. La câteva zile după acest anunţ, Regele Iordaniei și-a anulat vizita de trei zile în România care trebuia să înceapă în România.