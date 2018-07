VIOLENȚA ÎN FAMILIE – SOLUȚII

Pentru ca o persoană care trăiește într-o relaţie în care este abuzată și agresată de partener să își poată mobiliza resursele interioare, energia și abilităţile, pentru a se proteja, are nevoie:

- să înţeleagă și să se convingă că a fost prinsă într-un proces de victimizare;

- să primească informaţie despre ce este violenţa în relaţie, despre tacticile abuzatorilor;

- să înţeleagă efectele și strategiile ei de supravieţuire;



1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ EMITEREA ORDINULUI DE PROTECȚIE?



După emitere, ordinul de protecţie se comunică de către instanţă victimei, agresorului și, în maxim 5 ore de la emitere, organelor de poliţie de la domiciliul victimei și al agresorului.



Polițiștii au dreptul și obligația să intervină în orice caz de violență în familie sesizat, chiar dacă ușa locuinței în care se aud țipetele nu este deschisă. Cei care sosesc la fața locului trebuie să întocmească proces-verbal de constatare, să asculte parțile implicate în conflict, să ia declarații ale martorilor și să îndrume victima către Serviciul Medico-Legal si spre adăpostul cel mai apropiat.



Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie obținut de victimă în instanță, poliţistul poate intra în locuinţa familiei și în orice anexă a acesteia, cu consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei.



Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea și să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare. În activitatea de supraveghere a respectării ordinelor de protecție, un sprijin real pentru polițist este reprezentat de familia și apropiații victimei, care, pe de o parte, sesizează polițistul când agresorul nu respectă ordinul de protecție, iar pe de altă parte sprijină moral victima și o susțin în demersul de tragere la răspundere a agresorului.



Sprijinul moral al victimei este foarte important, deoarece aceasta este de multe ori tentată să îi dea o noua șansă abuzatorului. Prevederea legală care permite retragerea plângerii odată cu împăcarea părților facilitează tendința victimelor de a se întoarce către abuzator fie din cauza greutăților întâmpinate în demersul de obținere a unei independențe financiare, fie din atașamentul față de agresor.



2. CE POATE FACE VICTIMA ÎN CAZUL ÎN CARE AGRESORUL ÎNCALCĂ ORDINUL DE PROTECȚIE?



În cazul în care agresorul încalcă ordinul de protecţie, victima trebuie să apeleze serviciul de urgență 112 și să menţioneze că este beneficiara unui ordin de protecţie pe care agresorul l-a încălcat. În această situaţie, intervenţia organelor de poliţie este mult mai rapidă. Victima trebuie să facă plângere penală pentru încălcarea ordinului de protecţie, întrucât este o probă în avantajul ei pentru obţinerea unui nou ordin de protecţie.



3. CUM SE POATE PROTEJA VICTIMA PÂNĂ LA OBȚINEREA ORDINULUI DE PROTECȚIE?



Victima se poate caza, împreună cu copiii minori, într-un adăpost/centru pentru victimele violenţei în familie, la rude, prieteni, cunoștinţe etc.De asemenea, este recomandat ca victima:

 Să transmită noua adresă doar persoanelor de încredere;

 Să schimbe traseele şi locurile frecventate anterior, știute de agresor – magazine, ATM-uri, transport, locuri de joacă ale copiilor etc.;

 Să informeze persoanelor care vin în contact cu copiii sau îi îngrijesc despre cine are dreptul să-i ia de la școală după terminarea orelor și adoptarea de măsuri speciale pentru protecţia acestora;

 Să schimbe numărul de telefon, să nu răspundă apelurilor cu numere ascunse.