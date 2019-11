Violenţa în familie, la Braşov: 180 de cazuri în 11 luni

Descriere foto: Statistici cu prilejul zilei internaționale pentru Eliminarea Violenței Domestice: Violenţa în familie, la Braşov: 180 de cazuri în 11 luni! 133 de agresori evacuaţi din domiciliu. 20 de victime susţinute financiar cu 150.000 de lei. Sursa: bzb.ro



180 de dosare de violenţă domestică au fost înregistrate de la înceutul anului și până acum, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov. Statistica a fost oferită de reprezentanţii instituţiei, cu prilejul Zilei Internaţionale pentru eliminarea violenţei domestice, marcată în 25 noiembrie.



Un „adăpost de criză”, în viitor, la Brașov



Potrivit DGASPC Braşov, în 133 dintre cele 180 cazuri au fost emise şi ordine provizorii de către poliţişti. Serviciile oferite victimelor de specialiştii Direcţiei au fost în principal de consiliere şi de terapie. În viitor, va exista şi un „adăpost de criză” pentru victimele violenţei domestice, dar acum „procedurile privind înfiinţarea acestuia sunt aproape de finalizare”.



Cu sprijinul Asociaţiei Hope and Homes for Children România, 20 dintre victimele intrate în atenţia DGASPC Braşov au fost ajutate financiar cu peste 150.000 de lei, bani care s-au dus spre plata chiriilor pentru locuinţe, alimente şi alte produse necesare. Alte trei victime au urmat gratuit, ca urmare a implicării specialiştiilor instituţiei, cursuri de parenting oferite de SCUT Braşov.





Ultima vineri a fiecărei luni - zi de şedinţă comună a autorităţilor



„Ţinând cont de nevoia acută, la nivelul comunităţii, de servicii cât mai diversificate pentru victimele violenţei domestice, dorinţa DGASPC Braşov este de a ajunge să ofere toate aceste servicii de sprijin, consilier şi suport. De 16 ani, în ultima vineri a fiecărei luni, profesionişti din sistemul public şi din ONG-uri din Braşov se întâlnesc, pentru câteva ore, ca să vorbească despre cum ar putea ajuta mai bine victimele cu care lucrează, pentru a se pune la curent cu ultimele noutăţi din domeniu sau pur şi simplu ca să se descarce. Este locul unde specialiştii din DGASPC Braşov, de la Serviciul de Probaţiune, de la Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, de la Asociaţia Medicilor de Familie Braşov şi din ONG-uri găsesc cele mai bune variante pentru a sprijini victimele violenţei domestice”, au mai precizat reprezentanţii DGASPC Braşov.



Greu de înţeles, dificil de recunoscut, anevoios de pedepsit!



Violenţa asupra femeilor este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului din lume. Are loc acasă, pe stradă, la scoală, la locul de muncă, în tabere de refugiaţi, in spitale. În măsura mai mare sau mai mică, se petrece în toate ţările din lume, indiferent de etnie, rasă, vârstă, mediul de provenienţă, venit sau nivelul de educaţie.



În România, 30% dintre femei spun că au fost afectate de violenţă fizică sau sexuală la un moment dat în viaţă. Din cifrele raportate la Poliţie, de exemplu, în 2018, aproape 18.000 de femei au fost lovite în familie, iar 48 au murit ca urmare a bătăilor primite.



Potrivit specialiştilor, violenţa în familie este greu de înţeles, dificil de recunoscut şi destul de anevoios de pedepsit. Pentru că violenţa în familie nu înseamnă doar bătaia şi nu apare doar în familiile cu un nivel scăzut de educaţie, sărace sau unde consumul de alcool este la ordinea zilei.



Violenţa în familie înseamnă şi abuz emoţional, abuz financiar, abuz sexual etc, abuzuri mult mai frecvente în familiile cu un nivel de educaţie peste medie.