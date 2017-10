Vioara lui Enescu se află la Brașov

Descriere foto: Violonistul Gabriel Croitoru cântând la Vioara Guarnieri şi pianistul Horia Mihail; Sursa: vioaraluienescu.ro, adevarul.ro,



Vioara „Guarneri del Gesu”, supranumită „Catedrala”, cea pe care a cântat George Enescu (instrument aflat în patrimoniul Muzeului Naţional George Enescu și pus la dispoziția iubitorilor de muzică), își continuă călătoria din această toamnă, prelungind la cererea publicului, cu încă două recitaluri, turneul „Vioara lui George Enescu”.



Protagoniștii concertelor sunt violonistul Gabriel Croitoru și pianistul Horia Mihail.



Vioara datează din 1731, purtând semnatura artistului Giuseppe Guarnieri, unul dintre cei mai notorii lutieri cremonezi. Această origine îi justifica valoarea, comparabilă doar cu instrumentele realizate de Stradivarius.



„Povestea viorii lui George Enescu este poate binecunoscută spectatorilor din Brașov, căci au mai existat recitaluri în orașul meu. Și anul acesta, după evenimentele din parcurile bucureștene și din țară, revin împreună cu Gabriel Croitoru pe scena Sălii Patria, cu bucuria la fel de mare de a cânta aici. Este un program atractiv atât pentru noi, cât și pentru public, după cum am constatat la recitalurile anterioare. O călătorie muzicală prin diferite epoci din care nu lipsesc desigur cele două balade, ale lui Enescu și Porumbescu, cele ce ne-au adus mult succes pe unde am fost. Sper că și publicul din Brașov va veni în număr mare să se bucure de sunetul atât de frumos al viorii Guarneri del Gesu și de acest program’’, a mărturisit pianistul brașovean Horia Mihail.



Numeroşii spectatori prezenţi la recitalurile din cadrul turneului au fost cuceriţi de sunetul extraordinar al viorii, impresionaţi fiind, în aceeaşi măsură, de interpretarea celor doi mari solişti: „Vioara sună atât de cald dar pregnant. E o minune’’. „Un regal în orașul nostru. Ne-am bucurat mult că au trecut și pe la noi. Iubim acești artiști’’. „A fost minunat să ascultăm recitalul cu fotografia lui Enescu pe fundal. A fost un arc peste timp și o legătură profundă în muzică’’ , au spus spectatorii.





Recitalul din Brașov este programat pentru data de 18 octombrie 2017, la Sala Patria. Un alt recital va avea loc la București, la Sala Teatrelli, pe 24 octombrie 2017.



.....................................................................................................................................



Vioara Guarnieri - cunoscută și sub numele de „Catedrala”, pentru acordurile sale impunătoare - dateaza din 1731 și poartă semnătura lui Giuseppe Antonio Guarnieri (del Gesu), unul dintre cei mai notorii lutieri cremonezi. Această origine îi justifica valoarea, comparabila doar cu instrumentele realizate de Stradivari. Vioara a fost cumpărată de George Enescu, din fonduri proprii, marele compozitor și violonist român preferând instrumentul Guarnieri unui Stradivarius, cumparat în 1898 de Ministerul Instructiunii Publice, condus pe atunci de Spiru Haret.



După moartea lui Enescu, soția sa, Maria Cantacuzino Enescu, a donat statului român atât Palatul Cantacuzino, cât si obiectele personale care au apartinut maestrului, și care pot fi văzute la muzeul de pe Calea Victoriei. Printre acestea se numară și cele cinci instrumente cu corzi, dintre care cea mai valoroasă este vioara Guarnieri. Trei dintre cele cinci viori, au atât o valoare deosebită ca instrumente de excepție, cât si o valoare istorică recunoscută și reprezintă bunuri ale patrimoniului național. În chip de omagiu simbolic, toate aceste instrumente au fost donate de către soția muzicianului, Maria Cantacuzino Enescu, odata cu înfiintarea muzeului „George Enescu”, în 1956.



De la moartea lui George Enescu, nici un alt violonist nu a mai cântat la vioara Guarnieri, aceasta fiind păstrată în condiții de siguranță, la București, pâna în anul 2008 când magnificul instrument, „Catedrala”, a revenit în circuitul concertistic, fiind dată în folosință, pentru o perioadă de trei ani, violonistului Gabriel Croitoru.



Evenimentul a avut loc în urma unui concurs al Ministerului Culturii și Cultelor, organizat împreună cu Muzeul Național „George Enescu”.



Organizatorii au înțeles importanța valorificării Viorii Guarnieri, lasând-o să-și continue destinul nobil pentru care a fost proiectată.



Înainte însă de a reintra în circuitul artistic, vioara Guarnieri a fost reparată la Cluj, de lutierul Pavel Onoaie, care a atestat că instrumentul nu și-a pierdut nici una din calitățile inițiale. Totodata, evaluatorul desemnat de Ministerul Culturii, Cezar Marin, a estimat valoarea viorii la două milioane de dolari.