Vineri începe TamTam Festival (prima ediție) la Brașov

Noul proiect este pregătit de Asociaţia TAMTAM şi de una dintre cele mai implicate asociaţii culturale din comunitatea braşoveană - Depoul de Artă Urbană, într-o echipă din care fac parte muzicienii Horia Mihail şi Dragoş Dumitriu.Horia Mihail, director general al festivalului, a povestit că ideea evenimentului – „un festival mare al Braşovului” – i-a venit în urmă cu vreo 3-4 ani. „În urmă cu un an am decis să începem, am format echipa de management,De exemplu, eu sunt muzician, sunt pianist, însă una dintre pasiunile mele secundare este gătitul, iar în cadrul primei ediţii a festivalului TAMTAM, unul dintre evenimentele speciale se va numi Muziculinaria şi voi găti împreună cu un alt muzician celebru, Filip Papa, un mare violoncelist şi un mare bucătar. Vom găti, apoi vom cânta pentru cei care vor gusta din bucatele noastre. Surprize de acest fel vor mai fi foarte multe în cadrul festivalului. Am decis să construim o comunitate preocupată de artă, cultură şi de spaţiu public, să redăm cetatea locuitorilor săi şi să îi primim pe vizitatori cu inimi ce bat simultan”, a declarat Horia Mihail, directorul general şi iniţiatorul festivalului.Prin urmare, în ultimul week-end al lunii iulie, într-un oraș cu un patrimoniu impresionat precum Brașovul, artiști din toată lumea vor articipa la un act artistic unic. Prin inovație în cultură și prin implicarea comunității în activități artistice, centrul orașului va fi trasnformat într-o imensă scenă multiculturală în care vor fi suprinse calitatea, varietatea și versatilitatea a 5 forme de exprimare artistică. Acestea sunt muzica, teatrul, dansul, artele vizuale și filmul.Toate acestea se vor desfăşura pe şapte scene amplasate în Centrul Vechi al oraşului, iar în Parcul Central copiii vor avea ocazia să se bucure de ateliere de pictură şi proiecţii de desene animate.Programul festivalului este completat cu actori în cafenele care vor surprinde spontan vizitatorii, expoziţii şi Braşovul văzut în Virtual Reality.De asemenea, în Parcul Central, copiii vor avea ocazia să se bucure de ateliere de pictură, iar tinerii vor avea ocazia să folosească într-un mod artistic graffiti-ul pe panouri special amenajate.Publicul are acces la evenimente precum: Opera Rock „The One Born From A Star” – prima de acest gen din România, atelierul de teatru jazz Oana Pellea și Mircea Tiberian, piese de teatru cu Claudiu Bleonț și Magda Catone, concerte cu Luiza Zan, Alex Azevedo, Vibrate!, Alex Harding, Orkid Band, Irina Sârbu, Claudia & Nocturno Band, Kamerata Kronstadt și la peste alte 50 de concerte susţinute de formații de jazz, muzică clasică, alternativă, pop şi DJi. Pentru publicul cinefil, filmele artistice „Moromeții 2” și „The Florida Project” vor fi proiectate, iar programul festivalului este completat cu actori în cafenele care vor surprinde spontan vizitatorii, Claudiu Bleonț și Magda Catone, Teatrul Logos, expoziții și Brașovul văzut în Virtual Reality.„Reacțiile entuziaste primite până în acest moment, atât de la brașovenii care au aflat deja de programul și conținutul festivalului, cât și de la artiștii invitați, de la parteneri și sponsori, ne indică faptul că împreună vom aduce un suflu nou în urbea noastră așezând-o acolo unde îi este locul, în rândul orașelor europene moderne, în care educația, cultura și educația prin cultură au roluri primordiale pentru dezvoltarea unei comunități echilibrate, sănătoase, în deplină armonie cu locul în care trăiește. Brașovul merită acest fel de a face TAMTAM, are nevoie de un festival multicultural de excepție care să augmenteze toate valorile și tradițiile deja existente, care să aducă o nouă energie, atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiștii care ne vizitează”, a declarat Horia Mihail, directorul general și inițiatorul festivalului.