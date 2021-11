Vineri, 12 noiembrie sunteți invitați la Centrul Multicultural al Universității Transilvania, la primul concert Chamber Jazz

Vineri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, sunteți invitați la Centrul Multicultural al Universității Transilvania, la primul concert Chamber Jazz@Universitatea Transilvania din stagiunea 2021-2022: Mat Maneri Quartet – DUST.





Cvartetul va cânta muzică de pe albumul DUST, lansat la sfârșitul anului 2019 , alături de melodii noi, compuse și înregistrate în Hudson Valley pentru următorul album, intitulat ASH.





Muzica lui Mat Maneri se revendică de la maeștri ai improvizației precum Paul Bley , cu un stil personal foarte bine marcat și cultivat de-a lungul anilor. Dust constă într-un program de compoziții spectaculoase care pun în valoare modul distinct în care Mat Maneri îmbină jazzul și muzica tonală și a obținut recenzii elogioase în Rolling Stone, The Wall Street Journal, Jazz Times, All About Jazz ș.a.





Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile (maximum 30% din capacitatea sălii). Accesul se face pe baza certificatului COVID.