VIDEO ! Ordonanță de urgența blochează transportul in Brașov !

Dupa ce saptamana trecuta a fost adoptata o ordonanta de urgenta care efectiv a blocat in judet transportul metropolitan urmarile incep sa apara. S-a creat un adevarat razboi ecomic. Mai exact, firma privata contiuna sa asigure transportul pe trasee si, mai mult, a si redus preturile. Astfel , de exemplu, cursa de Cristian costa 1,5 lei , cea de sanpetru 2 lei iar spre Bod 3 lei, tarifele fiind mai mici decat cele percepute de Regia Autonoma de Transport Brasov. Reprezentanttii operatorului privat acuza regia autonoma de concurenta nelioala. Aceeasi replica, cu argumente dure vine si din partea reprezntantilor Agentiei Metropilitane Brasov, dar, invers la adresa operatorului privat.



Eu am preluat, firma de stat care se ocupa de transportul de persoane în judeţ. De 30 de ani nu am încasat subvenţii de la bugetele locale şi am obţinut traseele în urma unor licitaţii publice. În schimb, RATBV nu a primit traseele în urma organizării unor licitaţii şi încasează subvenţii de la primării. La un moment dat, primarul Braşovului, George Scripcaru, a spus că este bună concurenţa, dar în acest caz este vorba de concurenţă neloială. Sunt de acord să fie concurenţă, dar cu aceleaşi reguli pentru toţi. Din punctul meu de vedere, acest transport metropolitan produce pagube la bugetele locale, pentru că subvenţiile acordate se vor reflecta în taxele şi impozitele plătite de oameni”,



Patronul firmei de transport, Constantin Codreanu, directorul AMB lansează apoi o serie de întrebări:

„Ne puteţi explica cum poate rezista în piaţa un operator cu atâtea probleme şi de ce vă bucuraţi pentru OUG 50/2019 dacă vă este aşa de greu? Să fie vorba de evaziune fiscală? Să fie vorba de plata la negru? Să fie vorba de nerespectarea orarului din programul judetean (adică mergem doar la orele in care avem mulţi clienţi)? Oare de ce nu s-au implicat judeţele?) Dacă costul/km este mai mare de 4-5 ori rezultă un cost de 1,5 – 2,25 ron/km la transportatorii privaţi! Vă rog să explicaţi! Un aspect bun într-o legislaţie dedicată transportului comercial”.





Pe de altă parte, reprezentantul operatorului privat acuză RATBV de concurenţă neloială.

