Victorie pentru SR Brașov în derby-ul de la Râșnov

Descriere foto: Numeroși fani ai SR-ului au fost prezenți în proximitatea stadionului din Valea Cetății, accesul în tribune nefiind încă permis spectatorilor, în România. Fanii „galben-negrilor" au dat dovadă de bun simț și au curățat, la finalul partidei, zona în care au stat



SR Brașov a debutat cu dreptul în noul campionat al Ligii a 3-a, câștigând cu 2-1 (0-0) derby-ul cu Olimpic Cetate Râșnov, chiar pe terenul acesteia. „Galben-negrii” lui Liviu Nicolae au deschis scorul în minutul 63, printr-un penalty executat de Horia Popa, iar râșnovenii au egalat prin Drugă după doar cinci minute, însă Rența a adus victoria pentru oaspeți (76).



Deși este văzută drept una dintre cele mai experimentate echipe din Seria a 5-a, trupa lui Florin Dârvăreanu nu se regăsește în această perioadă de după lunga pauză pricinuită de pandemia de coronavirus. În amicale, râșnovenii au avut două remize și două înfrângeri, iar semnalul de alarmă fusese deja tras de staff-ul tehnic încă dinainte de debutul oficial în noul sezon. A urmat eșecul din Cupa României (0-1 la Olimpic Zărnești) și nici prima etapă din L3 nu a adus revirimentul.



De cealaltă parte, încropită oarecum „din fugă”, nu cu mult timp înaintea startului sezonului, echipa SR-ului a avut parte de un debut excelent. După calificarea în turul doi al Cupei României (la penalty-uri cu KSE Târgu Secuiesc), au venit și primele trei puncte în campionat, într-unul din duelurile foarte importante ale acestei toamne.



„Am reuşit un succes important, pe un teren unde eu cred ca nu vor lua puncte multe echipe în acest sezon. Mă bucură faptul că, faţă de meciul din Cupa României, am îmbunătățit anumite aspecte pe faza ofensivă. Este victoria băieților care au arătat tărie de caracter şi au demonstrat că îşi doresc să progreseze. Am terminat o prima săptămână în obiectiv. Ne bucurăm, însă suntem conștienți că este doar un pas în drumul nostru. Vom rămâne echilibrati, mai avem mult de muncă, însă sunt convins că vom arăta din ce in ce mai bine”, a declarat Liviu Nicolae, antrenorul SR-ului.



Căpitanul „galben-negrilor”, Horia Popa, a precizat: „Sunt fericit. Din punctul meu de vedere a fost o victorie pe deplin meritată. Consider că am fost superiori în acest joc. Suntem epuizaţi, venim după un meci de 120 de minute în Cupa României. Este un start foarte bun de sezon, cu o calificare în Cupa României şi cu o victorie în prima etapă de campionat. Suntem pe drumul cel bun. Le mulţumesc fanilor care au fost alături de noi. Aportul lor a fost unul decisiv”.



