Victorie pentru norvegianca Maren Lundby la Cupa Mondială la Sărituri cu Schiurile

Descriere foto: Cupa Mondială de sărituri cu schiurile, feminin – Valea Cărbunării/Râșnov 2019 a fost și în acest an un succes organizatoric; Sursa: bzb.ro; Sursa foto: facebook.com/pg/jandarmeriabrasov.ro



Campioană olimpică în 2018, la Pyeongchang (Coreea de Sud), Maren Lundby s-a impus în cele două etape de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile pe care Râşnovul le-a găzduit în acest weekend (25 - 27 ianuarie 2019).



Sâmbătă, norvegianca a reuşit sărituri de 94, respectiv 95 metri, care i-au adus 247.8 puncte, podiumul fiind completat de Katharina Althaus (Germania) – 236,9 puncte şi cvadrupla câştigatoare a „Globului de Cristal”, japoneza Sara Takanashi – 236,8 puncte.



Duminică, Maren Lundby a sărit 93, respectiv 96,5 metri (cea mai lungă săritură din etapele găzduite în acest an de ţara noastră), totalizând 247,6 de puncte şi fiind urmată de două reprezentante ale Germaniei, Carina Vogt, campioană olimpică la Soci (Rusia) în 2014, cu 240,3 puncte şi Juliane Seyfarth, 237,8 puncte.



„Am o conexiune specială cu acest loc. Este a patra victorie pe care o obţin la Râşnov, a doua în acest an, după ce şi în 2018 am câştigat etapa a doua de aici. Îmi place mult în România, am recunoscut multă lume care a fost şi în anii trecuţi în public şi mă bucur să îi revăd pe aceşti oameni”, a spus sportiva din Norvegia.



Norvegianca a urcat pe primul loc în clasamentul general



Cele două victorii de la Râşnov au urcat-o pe Maren Lundby pe primul loc în clasamentul general al Cupei Mondiale, având 788 de puncte, detronâd-o pe Katharina Althaus (Germania, 747 de puncte), care acum ocupă poziţia secundă. Podiumul general este încheiat de Juliane Seyfarth (Germana, 511 puncte).



Cea mai bună clasare „acasă” pentru Dana Haralambie



Reprezentanta României, săceleanca Dana Haralambie, a obţinut cea mai bună clasare a sa la Râşnov, locul 21 în proba de duminică (27 ianuarie 2019), cu sărituri de 82,5 şi 82 de metri, adică 186,4 puncte.



Sâmbătă, sportiva antrenată de Florin Spulber a terminat pe locul 25, cu sărituri de 78,5 şi 80 de metri (166,5 puncte). În clasamentul general al sezonului 2018-2019, Dana Haralambie ocupă locul 31, cu 41 de puncte.



„A fost mai bine în a doua etapă decât în prima, dar se putea şi mai bine. Mă simt extraordinar acasă, la Râşnov, cu atâta lume care mă susţine, dar trebuie să recunosc că aici am emoţii mai mari decât în orice alt loc aş concura. Este foarte important să organizăm competiţii aici, mai ales că avem concurenţi care participă în competiţie. Încerc să intru iar în top 30 mondial şi să rămân acolo în acest an”, a spus sportiva noastră.



Cea de-a doua româncă din Cupa Mondială, Diana Trâmbiţaş, s-a aflat la startul rundei de calificare a celei de-a doua etape şi a terminat pe locul 38.



De organizarea perfectă şi spectacolul oferit de săritoare s-au bucurat mii de oameni, veniți special ca să urmărească întrecerile. Dana Haralambie a avut, ca în fiecare an, numeroşi suporteri.Și...ca de obicei, sportivele din Japonia au avut cei mai mulţi fani veniţi din străinătate.



În prezența a peste 4000 de oameni în fiecare zi, la trambulinele din Complexul Sportiv de pe Valea Cărbunării din Râșnov, s-au desfășurat întrecerile Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile, feminin.



Complexul Olimpic pentru Sărituri cu schiurile de la Râşnov a găzduit pentru al cincilea an consecutiv cele două etape ale Cupei Mondiale de Sărituri cu Schiurile la feminin. Parerea unanimă a fost că „Râşnovul a oferit cea mai bună organizare”.



Acordate pentru prima dată Râşnovului în 2014, cele două etape de Cupă Mondială au devenit o tradiţie a locului, dar şi unul dintre cele mai importante evenimente sportive găzduite an de an de ţara noastră.



Experienţa anilor, dar şi entuziasmul organizatorilor, menţinut la acelaşi nivel în ciuda trecerii timpului, face ca totul să se desfăşoare în cele mai bune condiţii la Complexul Olimpic de pe Valea Cărbunării, iar oaspeţii să aibă numai cuvinte de laudă după fiecare ediţie.



„Totul a fost minunat. Cele două etape de la Râşnov s-au bucurat de cea mai bună organizare, din toate punctele de vedere, între rundele care s-au desfăşurat deja în acest sezon”, a afirmat austriacul Paul Ganzenhuber, şef al competiţiei şi reprezentant al Federaţiei Internaţionale de Schi.

La Râşnov s-au aflat 42 de sportive din 13 ţări.



Până în prezent, din sezonul actual au avut loc etape de Cupă Mondială la feminin în oraşele Lillehammer (Norvegia), Premanon (Franţa), Sapporo şi Zao (ambele din Japonia), iar în continuare competiţia va poposi la Hinzenbach (Austria), Ljubno (Slovenia), Oberstdorf (Germania), Oslo, Lillehammer şi Trondheim (toate din Norvegia), Nizhny Tagil şi Chaikovsky (Rusia).