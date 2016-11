Victorie în deplasare pentru FC Brașov

Goge și Istrati au adus victoria stegarilor!



În primul meci al etapei a 18-a, FC Brașov a cîștigat astăzi cu 2-1 în deplasare, la Sânmartin, în partida disputată cu Luceafărul Oradea.



Golurile victoriei echipei pregătite de Cornel Țălnar au fost marcate de Goge și Istrati.



Brașovenii au făcut o primă repriză bună și au intrat la cabine în avantaj grație golului superb reușit de Goge.



În partea secundă, cei de la Luceafărul au dominat, dar tot brașovenii au reușit să marcheze prin Istrati, servit ideal de nebositul Goge (79). Nu au lipsit emoțiile pe final, gazdele reușind să reducă din diferență prin golul lui Păcurar, șut de la marginea careului direct în vinclul porții lui Florin Iacob.



Defensiva stegarilor a rezistat în ultimele minute, astfel că FC Brașov a obținut o victorie mare.





Brașovenii revin pe locul 2 în clasament, iar în etapa viitoare, vor juca luni, pe teren propriu, cu CS Afumați.



„Am făcut o primă repriză foarte bună, aş spune chiar că a fost cea mai bună de cînd sînt eu la echipă. După pauză ne-am retras puţin, am încercat să conservăm rezultatul şi eventual să «lovim» pe contraatac. Ne-a ieşit, a venit şi golul al doilea, după care ne-am retras şi mai mult, deşi am avut şi 2-3 contre pe care le puteam fructifica. Sînt trei puncte uriaşe pentru noi în economia acestui campionat, aşa că putem spune că a fost o după amiază foarte bună pentru suporterii braşoveni. Felicit băieţii pentru felul în care au înţeles să se dăruiască, să se pună în slujba echipei şi să respecte, cu sfinţenie aş spune, ceea ce am pregătit noi înainte de joc", a spus Cornel Țălnar.





Luceafărul Oradea – FC Brașov Scor: 1-2



Au marcat: Păcurar min. 86 /Goge min. 38, Istrati min. 79



Iată componenţa echipei Luceafărul Oradea: Pap - Balla (Cigan 50'), Moga, Hlinca, I. Ban - Feher (Al. Sorian 78') - C-tin. Roşu, Ţegle, Păcurar, Zs. Lukacs (Fl. Drăgan 50') - Arnăutu

Antrenor: Cristian Lupuţ



La FC Braşov au evoluat: Fl. Iacob - Băjan, I. Şerban, M. Leca, Ct. Stan - Fl. Răsdan (Răchişan 80'), Vl. Munteanu (Poverlovici 76'), P. Iacob, Goge - Grigorie (I. Popa 84'), Istrati

Antrenor: Cornel Ţălnar







Sursa: monitorulexpres.ro