Victorie importantă pentru Corona, în etapa a 8-a din Divizia „A”!

Neînvinsă până în această etapă, CSM Galați a fost înfrântă la Brașov de o echipă închegată și încrezătoare în forțele proprii!





Pentru Corona Brașov, victoria este importantă atât prin prisma punctelor obținute în fața uneia dintre cele mai puternice echipe din Divizie, cât și pentru ascendentul moral, de încredere, pe care l-au câștigat jucătoarele după această izbândă.



La pauză, formația brașoveană conducea cu 12-10, după o primă repriză în care a recuperat o diferență de trei goluri și a reușit, apoi, să se distanțeze.



Marcatoarea principală a Coronei a fost, din nou, Ana-Maria Vacariu, cu 14 goluri, secondată îndeaproape de Patricia Moraru, jucătoare aflată într-o formă de zile mari, cu 9 goluri.





Una dintre evidențiatele meciului a fost, fără îndoială, portărița Diana Diaconu, care a reușit să apere nenumărate aruncări, contribuind la un adevărat spectacol handbalistic!



Marcatoarele Coronei au fost: Ana-Maria Vacariu 14 goluri, Patricia Morar 9, Carla Lăcătuș 1, Elena Voica 2, Sarah Darie 1, Flavia Munteanu 2, Diana Diaconu 1.



Antrenorul principal Alin Bondar este bucuros, dar reușește să privească la rece această victorie: „Este primul joc în care echipa a fost un grup și în care fetele au luptat până în final. Am câștigat 3 puncte importante cu singura echipă neînvinsă din seria noastră! Drumul este lung însă, nu am trecut decât un hop, iar punctele pierdute la Piatra Neamț sau cu Constanța, acasă, încă atârnă greu, în economia campionatului”



La partidă a asistat și noul director al Coronei Brașov, Radu Miclăuș: „Am văzut un joc frumos, în care jucătoarele Coronei s-au luptat pentru fiecare minge. Știu că echipa are potențial de primă ligă și le voi fi alături jucătoarelor și staff-ului tehnic pe tot parcursul competițional, până la calificarea în primul eșalon. Felicit întreaga echipă pentru victoria de astăzi și le urez succes în etapele viitoare!.”



Următorul joc al Coronei va avea loc la București, pe terenul celor de la SC. 181 SSP București, duminică, 14 noiembrie. Meciul va conta pentru etapa a 9-a a Diviziei A.