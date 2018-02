Victorie importantă pentru Colțea 1920 Brașov

Descriere foto: Sursa: Colțea 1920

Singura echipă de futsal din oraș, Colțea 1920, s-a deplasat la Buzău pentru disputa cu Fortius din cadrul etapei cu numărul 14 din liga a doua de futsal. Brașovenii au avut parte de un meci dificil la Buzău dar trupa lui Radu Burciu a făcut un joc bun și a plecat acasă cu toate punctele puse în joc.



Bunduc și compania au dominat disputa cu Fortius, au stat bine în teren, au avut posesie și s-au impus cu scorul de 2-1. Ambele goluri ale trupei de sub Tâmpa au fost marcate de căpitanul Paul Isac.



„A fost un meci dificil, dar sunt mulțumit de modul în care băieții s-au dăruit și de modul în care au înțeles să aplice ceea ce am exersat la antrenamente. Suntem fericiți că am reușit să câștigăm trei puncte importante pe un teren pe care nu se câștigă foarte ușor și unde sunt convins că vor fi echipe care vor lăsa puncte. Urmează meciul de acasă cu West Deva și ne dorim ca publicul să vină în număr mare și să ne susțină la acest joc”, a declarat antrenorul-jucător al celor de la Colțea 1920 Brașov, Radu Burciu.



Partida din runda următoare dintre Colțea 1920 Brașov și West Deva se va disputa duminică, 4 martie, de la ora 14, la sala de sport a Școlii Generale numărul 11 din Brașov.