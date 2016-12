Vibrate!festival, concert clasic de Crăciun la Aula Universităţii Transilvania

Braşovenii primesc un dar deosebit de Crăciun, un spectacol al muzicii clasice, un Concert de Crăciun marca vibrate!



Este vorba despre cel mai „tânăr” festival de muzică de gen din Braşov, Vibrate!festival.



Fondatorii festivalului, violonistul şi compozitorul Vlad Maistorovici şi pianista Diana Ionescu au pregătit un spectacol de Crăciun care va avea loc într-un spaţiu modern, reprezentativ pentru Braşov: Aula Universităţii Transilvania.



Invitaţi, alături de fondatorii vibrate!festival, vor fi Karolina Weltrowska (Germania), Răsvan Dumitru, Roxana Curtgeafar, Andrei Stanciu, vioară, Meghan Cassidy (Marea Britanie), Traian Boală, Emma Rotomeza, violă, Matthijs Broersma (Olanda), Andreea Ţimiraş, violoncel şi Florentina Ciornei, contrabas.



Spre deosebire de festivalul care are loc în fiecare an în timpul verii, unde au fost aduse în faţa publicului tinere staruri ale scenei internaţionale din Marea Britanie, Ucraina, Germania, Rusia, Spania, Italia, Olanda şi Elveţia, „Vibrate!festival Christmas Concert” va prezenta publicului ansamblul cameral Vibrate!festival Superstrings Orchestra, fondat de violonistul şi compozitorul Vlad Maistorivici.



Această orchestră internaţională are printre membrii săi artişti care au evoluat la Vibrate!festival, împărtăţind aceeaşi viziune artistică bazată pe excelenţă, tradiţie, inovaţie şi diversitatea în muzica clasică.



În program: Luigi Boccherini - „Musica Notturna delle strade di Madrid”, Felix Mendelssohn - Concert în La minor pentru pian şi coarde, Arvo Part - „Summa”, Vlad Maistorovici „Concert Transilvan” şi Benjamin Britten - „Simple Simphony”.



„Este al doilea an când vibrate!festival - cel mai tânăr festival de muzică clasică al Brașovului, care se desfășoară în fiecare vară, în luna iunie - organizează un concert de Crăciun dedicat partenerilor și prietenilor festivalului. Concertul este însă organizat pentru prima oară la Brașov, la prima ediție având loc doar la București”, au explicat organizatorii.



Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală „Paul Constantinescu”, Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură, Universitatea Transilvania, Agenţia Metropolitană.



Aşadar, miercuri, 21 decembrie 2016, de la ora 19.00, în Aula Universităţii, braşovenii sunt aşteptaţi la un concert de Crăciun marca vibrate!



Intrarea la eveniment este liberă.