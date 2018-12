„Varietăţi de iarnă”, la Recitalul de la ora cinci

Descriere foto: Colinde şi melodii de sezon, la Recitalul de la ora cinci, de la Muzeul Casa Mureşenilor, miercuri, 5 decembrie 2018; Sursa: muzeulmuresenilor.ro

Melomanii sunt aşteptaţi miercuri, 5 decembrie 2018, de la ora 17.00, la Muzeul Casa Mureşenilor, la Recitalul de la ora 5, intitulat „Varietăţi de iarnă”.



Evenimentul muzical va fi susţinut de artiştii Operei Braşov: Nicoleta Chirilă – soprană, Corina Klein – soprană, Ioana Mărgărit – soprană, Maria Petcu-Catrina – soprană, Sonia Hazarian – mezzosoprană, alături de Nora Vlad – actriţă şi Simona Patriche – pianistă.



În programul recitalului, cei prezenți se vor bucura de minunatele colinde tradiţionale româneşti: „Sus, boieri, nu mai dormiţi”, de melodii de sezon din repertoriul internaţional: „Veniţi, creştini” – A. Adam, „Joy to the World” – G.F. Händel, „Jingle Bells”, „It’s the Most Wonderful Time of the Year”, dar şi de musical „Jesus Christ Superstar” şi „Fantoma de la Operă” – A. L. Webber.



Intrarea se face pe bază de bilete care se achiziționează la intrarea în sala de concert a Muzeului „Casa Mureşenilor” (din Piaţa Sfatului nr. 25).



Prețul biletelor: elevi, studenți: 2 lei; pensionari: 3 lei; preț normal adulți: 5 lei.