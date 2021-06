„Vânzătorul de păsări” încheie stagiunea în Sala Operei Brașov

Sâmbătă, 26 iunie 2021, de la ora 18.30, în Sala Operei, sunteti asteptati cu un nou titlu de operetă: „Vânzătorul de păsări” de C. Zeller!







Premiera lucrării a avut loc la Theater an der Wien, în anul 1891. Succesul răsunător a determinat prezentarea acesteia, în acelaşi an, la Casino Theatre, din New York, iar în 1895, la importantul teatru regal Drury Lane, din Londra.







Această operetă îmbină atmosfera veselă şi plină de viaţă a Tirolului cu atmosfera Curţii imperiale austriece, întâmplările desfăşurându-se dinamic, cu mult umor şi ironie. „Vânzătorul de păsări” este o comedie bucolică, ce se desfășoară în Renania secolului al XVIII-lea, avându-i în centru pe îndrăgostiții Adam, vânzător ambulant de păsări, și Cristina, poștărița satului.







Opereta excelează prin bogăţia melodică, frumuseţea şi marea expresivitate a unor arii – de menționat cunoscuta arie a lui Adam (rămasă celebră prin caracterul ei nostalgic), izbutite momente comice, orchestraţia fluentă, adecvată caracterului folcloric al muzicii, spontaneitatea şi tensiunea acţiunii dramatice.







Biletele pentru spectacolul cu opereta „Vânzătorul de păsări” de C. Zeller se vând atât online, pe site-ul www.bilet.ro, cât și la sediul Operei Brașov din str. Bisericii Române nr. 51.







Program Casierie: Luni – Vineri 10 – 17 şi cu o oră înainte de începerea spectacolului (în cazul în care rămân bilete disponibile).