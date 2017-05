„Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei”

Experţii Ministerului Sănătăţii împreună cu experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi UNICEF au dezvoltat un mesaj de interes public cu tiltlul: „Vaccinează-ţi copilul împotriva rujeolei! Oferă copilului tău o şansă la o viaţă sănătoasă!”



Asta în contextul epidemiei de rujeolă din ţară, epidemie care afectează în principal copii cu vârste mai mici de 15 ani. Până la 26 mai, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România este de peste 6.400, din care 26 de decese.



Cele mai multe cazuri au afectat grupele de vârstă 1-4 ani sau sub 1 an, iar 98% dintre persoanele îmbolnăvite nu erau vaccinate împotriva rujeolei. Ca măsură de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă, la nivel naţional se derulează din decembrie 2016 o campanie de vaccinare a copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni – 9 ani.



În plus, Ministerul Sănătăţii recomandă tuturor părinţilor copiilor care nu au fost vaccinaţi să se prezinte la medicul de familie în vederea vaccinării împotriva rujeolei.