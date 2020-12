Vaccin anti-Covid pentru regiunea centru

Prima tranșă de doze de vaccin anti-Covid pentru întreaga regiune centru a ajuns la Brașov, la Centrul regional de depozitare a vaccinurilor de la Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria”. Dozele vor fi distribuite în judeţele Covasna, Harghita, Mureş, Alba, Sibiu şi Braşov.







"Am primit primele loturi de vaccin anti SRAS COV-2 care au fost alocate regiunii centru pentru a fi depozitate în Centrul de depozitare regional din Spitalul Militar Brașov. În acest centru sunt păstrate în condiții de securitate și siguranță, ca orice produs farmaceutic, pe proceduri foarte clar stabilite, te temperaturile recomandate de producător, de -80 de grade, iar de aici vor fi distribuite către cele 6 județe arondate Centrului regional de depozitare a vaccinului, pe care noi le vom deservi în funcție de cererile primite de la dânșii. În monentul de față suntem pregătoți, avem toate procedurile puse la punct și am făcut repetiții în acest sens, am făcut instructaje pentru a începe cât mai curând posibil campania de vaccinare în etapa 1, cu prioritizarea personalului medical, medico-sanitar, care se află în prima linie de luptă împotriva acestei pandemii." a declarat col. dr. Daniel Derioiu directorul medical al Spitalului Militar de Urgență Regina Maria din Brașov, desemnat responsabil cu centrul local de vaccniare al Spitalului Militar Brașov





La Spitalul Militar „Regina Maria” va deveni operaţional, în următoarea perioadă, şi centrul de vaccinare pentru personalul medical militar. Vaccinarea anti-Covid pentru populaţia general va începe în primăvară.