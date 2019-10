URS ALUNGAT DE LOCALNICI LA FELDIOARA. ,,A TRECUT PE LÂNGĂ NOI, PUTEA SĂ NE OMOARE” A SPUS UN COPIL

Tot mai des coboară urşii în satele din Ţara Făgăraşului. După vizitele urşilor la Victoria şi Viştea de Sus, un alt urs a fost văzut toată săptămâna în apropierea satului Feldioara. Până când ieri seară a mers liniştit pe uliţele satului, unde se putea petrece o tragedie. Animalul a surprins, în drumul lui, niște copii în timp ce aceștia se jucau prinselea. ,,Ne jucam prinselea în fața porții. Lângă casa noastră este o casă părăsită și, în timp ce ne jucam, ursul a ieșit din curtea aceea. Ne-am speriat și am fugit în curte la noi unde am stat ascunși. Când am ieșit la poartă, un vecin l-a fugărit cu petarde. Era destul de mare și a trecut în fugă chiar pe lângă noi, putea să mă omoare. După o oră sau două, am mai auzit niște bubuituri chiar în capul satului. De o săptămână umblă prin sat“ a spus un copil de 13 ani, elev în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială Ucea de Jos. În seara de vineri, 25 octombrie a.c., în jurul orei 20.06, a fost transmis mesajul Ro-Alert în Făgăraş, strada Salcâmilor, unde a fost văzut un urs. La faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD şi un echipaj de jandarmi.