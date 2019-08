Urmează la Brașov week-end-ul celor mai multe căsătorii din 2019

Descriere foto: Sâmbătă, 17 august 2019, 33 de cupluri care vor spune „DA” în faţa ofiţerului de Stare Civilă, iar duminică, 18 august 2019, sunt programate la Brașov 6 căsătorii; Sursa: bzb.ro



Primul week-end după Adormirea Maicii Domnului vine, ca în fiecare an, cu foarte multe căsătorii. E drept, însă, mai puţine faţă de anul trecut, dar cel puţin sâmbătă, 17 august 2019, cei de la Starea Civilă vor avea o „avalanşă” de căsătorii.



Dacă vineri, în 16 august 2019, nu este programată nici o căsătorie, în schimb, sâmbătă, 17 august 2019, 33 de cupluri care vor spune „DA” în faţa ofiţerului de Stare Civilă. Duminică, 18 august 2019, sunt programate 6 căsătorii.



Şi în 2018, primul week-end după 15 august a fost unul aglomerat la Starea Civilă. Ba chiar mai aglomerat decât în acest an. Astfel, potrivit lui George Roşca, director Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, în ziua de vineri,

17 august 2018, au fost programate 33 de căsătorii, sâmbătă, 18 august 2018 au fost 29 de căsătorii, iar în ziua de duminică, 19 august 2019 – 10 căsătorii. Explicaţia este simplă: în primul rând, „se iese din post” şi în al doilea rând, august este luna în care revin acasă cei care sunt plecaţi la muncă în străinătate.



Cea mai aglomerată zi din acest an la Starea Civilă a fost în 8 iunie 2019 – când au fost oficiate 37 de căsătorii.