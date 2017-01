Universitatea Transilvania nu renunţă la lucrarea de licenţă

Descriere foto: Rectorat Universitatea Transilvania; Sursa foto; amfostacolo.ro



Din cauza plagiatului, unele facultăţi din ţară au anunţat că renunţă la susţinerea lucrării de licenţă. Nu e cazul la Braşov.



Conducerea Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti a anunţat, recent, că la finalizarea studiilor din acest an, renunţă la susţinerea lucrării de licenţă (lucrare), rămânând doar cu testul grilă (examen), pe care-l vor susţine cei care vor să-şi ia diploma. Acest lucru s-ar fi făcut şi în perioada 2007-2011. Motivul ar fi că mulţi absolvenţi aleg să-şi cumpere lucrările de licenţă de la persoane care le oferă spre vânzare, ceea ce implică falsificarea calităţii de autor. Al doilea motiv – imposibilitatea de a depista plagiatul, pentru că şi softurile antiplagiat au limitările lor şi în plus sunt şi scumpe.



Renunţarea la una dintre probele de evaluare este posibilă în baza unui ordin al fostului ministru al Educaţiei, Mircea Dumitru, publicat în Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2017.



Chiar dacă o facultate a hotărât acest lucru, deocamdată, decizia nu a fost „copiată” şi de alte instituţii de învăţământ superior din ţară.



La Universitatea „Transilvania” Braşov, în cele 18 facultăţi, examenul de licenţă va fi susţinut ca şi până acum – lucrare şi examen.



„Temele de proiecte au fost date de un an, poate şi mai mult. Cei care au fost serioşi au lucrat şi este o muncă ce s-ar pierde, dacă am schimba acum regulile. Anul acesta, la finalizarea studiilor de licenţă vor fi aceleaşi două probe: proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă sau a proiectului de diplomă”, a explicat prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan, Rector la Universitatea Transilvania Braşov.



E posibil ca lucrurile să se schimbe de la anul, însă.



„Nu ştiu ce va fi la anul. În fiecare an este dat un ordin de ministru privind admiterea şi un alt ordin de ministru privind finalizarea studiilor. De regulă, acestea trebuie date cu şase luni înainte. Vom vedea în următorul an universitar cum va fi”, a mai spus rectorul Universităţii braşovene.





Sursa: bzb.ro