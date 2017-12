Universitatea Transilvania îşi premiază studenţii Erasmus +

Descriere foto: la Aula Univerisității Transilvania se va desfășura marți prima ediţie a competiţiei „Premiul anului. Mobilitatea Erasmus+”; Sursa: bzb.ro; unitbv.ro



După deliberări, s-a stabilit că Ioana Ghiuţă (foto 2) este cel mai bun student Eramsus + al Universităţii Transilvania din Braşov şi va primi marţi, 19 decembrie 2017, la Aula Universităţii, un trofeu de cristal şi alte surprize.



Vom asista la prima ediţie a competiţiei „Premiul anului. Mobilitatea Erasmus+”, lansată de Universitatea Transilvania în acest an, când instituţia aniversează 20 de ani de când programul Erasmus este implementat în România şi în universitatea braşoveană.



Graţie acestui program, anual, peste 200 de studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov beneficiază de mobilităţi în cadrul programului Erasmus+, pentru a studia la universităţi din întreaga lume sau pentru a realiza stagii de practică la companii din Europa.



La această primă ediție a competiţiei „Premiul anului. Mobilitatea Erasmus+”, au participat 18 studenţi, care au fost invitaţi să-şi descrie experienţele printr-un eseu.



Fiecare student şi-a prezentat experienţele ca fiind unice şi cu un impact major asupra dezvoltării lor profesionale şi personale.



După deliberare, a fost desemnată drept câştigătoare Ioana Ghiuţă, o doctorandă de la Facultatea de Știinţa şi Ingineria Materialelor, care a studiat timp de cinci luni în Israel, la Ben-Gurion University of the Negev.



Eseurile participanţilor la competiţie au fost reunite într-o broşură special creată pentru studenţi, cu titlul „De la student la student+”.



Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul evenimentului „International students cultural night out”, în prezenţa studenţilor internaţionali care studiază la Universitatea Transilvania din Braşov. Întreaga seară va fi dedicată experienţelor internaţionale şi diversităţii culturale.